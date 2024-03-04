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Силовики устроили облаву на бордель в Новосибирске — видео работы оперативников

Полицейские задержали 8 человек

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Силовики изъяли деньги и банковские карты

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В Новосибирске полицейские задержала 8 человек, которые организовали бордель в центре города. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

— Задержаны лидер и семь его сообщников в возрасте от 22 лет до 41 года. Установлено, для оказания интимных услуг подельники подыскали девушек и использовали в качестве притона квартиру в центре города, — отметили в ведомстве.

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Видео: МВД по НСО

Во время обыска, силовики изъяли деньги, 36 мобильных телефонов и 31 банковскую карту. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 241 «Организация занятия проституцией». Организатора и двух его подельников задержали, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 50-летняя сибирячка попалась на организации борделя. Ее посадили под домашний арест.

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БордельПолицияНовосибирск
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