Силовики устроили облаву на бордель в Новосибирске — видео работы оперативников

В Новосибирске полицейские задержала 8 человек, которые организовали бордель в центре города. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
— Задержаны лидер и семь его сообщников в возрасте от 22 лет до 41 года. Установлено, для оказания интимных услуг подельники подыскали девушек и использовали в качестве притона квартиру в центре города, — отметили в ведомстве.
Во время обыска, силовики изъяли деньги, 36 мобильных телефонов и 31 банковскую карту. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 241 «Организация занятия проституцией». Организатора и двух его подельников задержали, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Ранее 50-летняя сибирячка попалась на организации борделя. Ее посадили под домашний арест.