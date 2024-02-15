В Татарске на остановке до смерти забили мужчину — его дочь опасается, что подсудимый избежит наказания

Летом 2023 года Анастасия, живущая в Татарске, получила страшное известие — ее отец скончался в больнице. Ранее его обнаружили сильно избитым на остановке в деревне Новопокровка. Подозреваемым стал сын местного участкового Артем Стекленев, с которым мужчина познакомился в день гибели, а затем отдыхал на берегу котлована в одной компании. Дело дошло до суда, но девушка боится, что подсудимый может избежать наказания — часть свидетелей, видевших Артема в крови, уже начала менять показания. Подробнее о страшной ночи и расследовании криминальной смерти Владимира Александровича рассказывает корреспондент НГС Ксения Лысенко.
«Не узнать было»
13 июля прошлого года Анастасия получила звонок из полиции. Незнакомый ей мужчина, представившийся сотрудником МВД, попросил ее приехать в отдел, где ей показали фотографии.
— Я сначала вообще не поняла ничего. Там мне показали фотографию, спрашивают: «Это ваш отец? Узнаете?». Я говорю, что нет, потому что там вообще не узнать было — лицо отекшее, всё в побоях, в синяках, в ссадинах. Потом еще одну фотографию показали. Вот там я его уже узнала, — тихо говорит она.
В полиции ей объяснили, что мужчину нашли прохожие на остановке в деревне Новопокровка. Его экстренно доставили в больницу, где он скоро скончался.
Владимир Григорьев — папа Анастасии — только недавно вернулся в Татарск из Новосибирска. Он работал маляром, занимался покраской машин. Когда стало совсем мало работы, перебрался в родной город в 450 километрах от Новосибирска. С мамой девушки они были давно в разводе, Владимир жил один, но регулярно общался с дочерью. За несколько дней до смерти он встречался с ней, а затем они много переписывались в мессенджере.
14 июля она получила медицинское свидетельство о смерти папы: в нем было указано, что он погиб от отека головного мозга, а травма была нанесена тупым предметом (фото есть в распоряжении редакции НГС).
В тот же день ей выдали постановление, в котором Анастасию признавали потерпевшей. Также в документе было указано имя того, кто жестоко избил ее отца.
— В ходе предварительного следствия установлено, что в ночное время 13.07.2023 года Стекленев А.А. в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, находился на автобусной остановке, расположенной в трёх метрах от дома №16 по улице Советская села Новопокровка Татарского района Новосибирской области, где нанёс Григорьеву В.А. множественные удары кулаками в область головы и ногами в области туловища, тем самым причинив ему повреждения в виде множественных кровоподтёков головы, перелома нижней челюсти, перелома 8 ребра слева, а также закрытой черепно-мозговой травмы, травматического отёка головного мозга, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, от которых наступила смерть Григорьева В.А., — говорилось в документе (фото есть в распоряжении НГС).
Анастасия рассказывает, что к тому моменту Артем Стекленев, указанный в постановлении, уже был задержан и дал показания. В них он признавал, что избил ее папу, а после бросил его на остановке в крови. Под стражей он находится до сих пор.
— Я никогда до этого не сталкивалась с ним, вообще не знаю ни его, ни его семью. А мой отец познакомился с ним 12 июля — он работал на мужчину, был в гараже и вот туда этот Артем пришел со своим знакомым. Слово за слово, и он поехал с ними на карьер — у нас есть карьер, можно даже сказать котлован, где многие отдыхают. Там выпивали, а после карьера пришли на остановку в деревню рядом и хотели вызвать такси. Третий человек — друг Артема — к тому моменту уже ушел, — рассказала Анастасия.
Свидетельские показания
О том, что было дальше, ей известно из показаний свидетелей в материалах дела, с которыми ей дали ознакомиться в кабинете следователя. В тот вечер мужчин видели несколько человек. В первую очередь пара жителей Новопокровки, которые проходили мимо остановки вечером.
— Он подлетел к моему отцу, что-то начал ему кричать, вроде как: «Ты сказал, что мы отсюда сможем такси вызвать, в итоге я не могу уехать!» Он остановку с кулака ударил — вот это они видели, — пересказывает слова свидетелей Анастасия. — Но с их слов, когда они ушли, ещё всё нормально было: отец ещё мой сидел на остановке, ещё не было у них драки. Ну как драки — никаких ударов мой отец не наносил, били только его.
Затем крики услышала жительница соседнего с остановкой дома. Мужчин она не видела, но отчетливо слышала, как взрослый голос несколько раз кричал «Хватит». Она открыла окно и громко сказала, что сейчас вызовет полицию, а ей в ответ, как говорит Анастасия, прокричали: «Полиция уже здесь».
Той же ночью Артема видел еще один мужчина-свидетель. Со слов Анастасии, на стадии предварительного следствия он рассказывал, что встретил парня возле колонки, где он смывал кровь с рук. В разговоре с ним Артем сказал, что избил Григорьева, а потом спросил мужчину, есть ли у того выпить.
— Потом ночью он пришел к этому другу своему, с которым они вместе выпивали, и он у него там вещи отстирывал, замачивал в бане. А тот дал ему свои вещи поносить, — добавляет Анастасия.
Вскоре Артем Стекленев изменил показания и отказался от признания — с ним начали работать адвокаты. Анастасия предполагает, что это произошло после того, как стало известно, что ее отец скончался.
— Ведет себя так, будто его там вообще не было. Говорит, что они повыпивали, он ушёл, а отец там остался сидеть на этой лавочке. Всё было нормально, он был живой и невредимый. Вот у него такая версия. А свое признание до этого он никак не комментирует, — говорит девушка.
К декабрю 2023 года дело поступило в суд. Дочь погибшего не стала обращаться к услугам адвокатов, она пришла на первое судебное заседание и была шокирована: свидетели стали менять показания.
«Мальчишку двадцатилетнего ни за что»
— Свидетели, которые давали показания под протокол, на суде начали давать вообще другие показания, путаться в них. Мужчина, который видел Стекленева в крови, стал говорить, что такого он не говорил. Что Артём у него не спрашивал про выпивку, что крови он не видел, ссадин на руках не видел. Ну а я-то знакомилась с материалами дела, потому что я со следователем общалась на протяжении следствия, — рассказывает Анастасия. — Они, может, не знали, что я так осведомлена о деле. И я начала говорить прямо на судебном заседании: «Почему вы другие показания даете? Вы же совсем другое говорили под протокол». И тогда только судья начал читать показания этого свидетеля, ну и он начал путаться: «да, говорил так», потом «нет, не говорил».
Всего было два судебных заседания, при этом на последнее не явилась женщина-свидетель, слышавшая крики Владимира.
— На заседание пришли мать Стекленева и отец, а вообще в суд вход по паспорту и по повестке. То есть их запустили, потому что, я так понимаю, он участковый, его все знают, и охранники с ним здороваются по ручке. Артема конвой привел, запустил в эту клетку, в зале еще никого не было, но родители туда зашли и с ним общались. Я спросила у секретаря, могут ли они там находиться, она говорит: «Ну конечно, нет». И вот все так халатно, — возмутилась дочь погибшего. — Я думаю, влияет работа отца, обычного бы человека туда вообще не пустили. И вот в декабре на заседании сидели два свидетеля: тот самый мужчина и друг Артема, который тоже потом изменил показания. И вот пришел на суд отец по форме, подошел к ним, по ручке познакомился. То есть они знакомы — как это вообще всё воспринимать?
Анастасия говорит, что заседание суда перенесли на 21 марта — еще через полтора месяца. Дело затягивают, уверена она: ее отца похоронили полгода назад, а виновный все еще не наказан. По ее словам, когда она возмутилась этим на суде, судья ей ответил: «Ну не факт, что сядет». Анастасия призналась, что ее это задело.
— У нас город Татарск маленький, меньше 30 тысяч население. Отец Артёма Стекленева знаком с судьёй, который занимается этим делом, что будет дальше, я не знаю, — говорит она. — Вот пришел в суд хирург, который осматривал его на освидетельствовании и видел его сбитые руки, дал показания, а Стекленев говорит, что осматривал его не тот. Адвокат начал забрасывать врача вопросами вплоть до «А вы на территории какого государства образование свое получали?» Всё запутывается, всё затягивается.
Отец Артема Стекленева действительно работает в МВД, его имя значится на сайте МО МВД «Татарский»: Андрей Стекленев — майор полиции и занимает должность старшего участкового уполномоченного. По рабочему телефону отделения корреспонденту НГС объяснили, что Андрей Стекленев в полиции больше не работает. Анастасия говорит, что, по слухам, ему дали доработать до нового года, после чего он ушел на пенсию. Но ее возмущает, что на момент расследования и начала судебных заседаний он все еще не был отстранен.
Сам Андрей Стекленев говорить по телефону с НГС отказался, но добавил:
— Ну это естественно — нашли молодого, двадцатилетнего, которого последним на остановке видели живым. Но не бил, они просто сидели. А то, что происходило ночью, после того, как сын ушел... Ну вы сами понимаете. Там не отработаны ни жильцы, ни ранее судимые, ни человек, который там... Ну, я не буду комментировать по телефону. Его 7 месяцев катают, мальчишку двадцатилетнего, ни за что. Ни телесных повреждений, ни по экспертизе никаких доказательств нет, суд переносится. Вот последнее заседание на полтора месяца перенесли, ну это к чему?
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