В Татарске на остановке до смерти забили мужчину — его дочь опасается, что подсудимый избежит наказания

«Не узнать было»

13 июля прошлого года Анастасия получила звонок из полиции. Незнакомый ей мужчина, представившийся сотрудником МВД, попросил ее приехать в отдел, где ей показали фотографии.



— Я сначала вообще не поняла ничего. Там мне показали фотографию, спрашивают: «Это ваш отец? Узнаете?». Я говорю, что нет, потому что там вообще не узнать было — лицо отекшее, всё в побоях, в синяках, в ссадинах. Потом еще одну фотографию показали. Вот там я его уже узнала, — тихо говорит она.



В полиции ей объяснили, что мужчину нашли прохожие на остановке в деревне Новопокровка. Его экстренно доставили в больницу, где он скоро скончался.

