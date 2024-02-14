«Заткнись, а то пристрелю»: мужчина угрожал пистолетом продавцу в магазине на Геодезической — он хотел пива

В Новосибирске мужчина угрожал стартовым пистолетом продавцу. Он заявил, что нашел оружие в съемной квартире.
О происшествии рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». Инцидент произошел 13 февраля около 16:55 в магазине на улице Геодезической. Мужчина зашел, взял полуторалитровую бутылку пива и подошел к кассе.
— Вместо денег для расчёта неожиданно достал из кармана пистолет. На вопрос продавца: «Зачем оружие?», ответил: «Заткнись, а то пристрелю», после чего кассир сразу же нажала тревожную кнопку, — сообщила «Гвардия».
На место прибыл экипаж и задержал нарушителя. Пока в магазин ехали сотрудники полиции, мужчина рассказал, что ему 43 года, родился и вырос в селе Нижняя Каменка в Ордынском районе. Его судили за разбой, провел в колонии 7,5 лет. Сейчас живет в Новосибирске и работает грузчиком-комплектовщиком. Нарушитель заявил, что его пистолет — стартовый.
— В магазин мужчина пришёл купить пива, выпив до этого три аналогичных бутылки дома в свой законный выходной. Оружие, по его словам, он нашёл в квартире, арендованной им для проживания в Кировском районе, — добавили в агентстве.
Задержанного передали сотрудникам полиции.
В начале февраля сибиряк трижды залез в один и тот же дом на улице Лесков, чтобы переночевать в подъезде. Бойцам ГБР пришлось трижды выезжать на место.