Сибиряка будут судить за оскорбление полицейского — до этого он избил знакомого кирпичом

Жителя поселка Чик Коченевского района Новосибирской области будут судить за угрозы полицейскому. Как пишут в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, на этой неделе,
По данным следствия, Сергей Руднев 8 июля 2023 года ночью в состоянии алкогольного опьянения три раза ударил кирпичом по голове своего знакомого. Когда тот упал, мужчина ударил потерпевшего по рукам и ногам.
— Полученные телесные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью. Утром того же дня потерпевший обратился в полицию с заявлением, Руднев публично оскорбил прибывшего по заявлению одного из сотрудников полиции и высказал ему угрозу применения насилия, — рассказали в пресс-службе суда.
Дата судебного заседания сейчас не назначена. Сергея Руднева обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), по части 1 статьи 318 (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении представителя власти), по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).
В октябре сибирячка оскорбила полицейского в Новосибирской области. Суд вынес приговор местной жительнице по делу об оскорблении и применении насилия в отношении полицейского.