Новосибирского парикмахера заключили в СИЗО за покушение на терракт у военкомата

Железнодорожный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО до 6 февраля 27-летнего парикмахера Евгения Ряполова, которого подозревают в покушении на теракт: самодельная бомба была заложена в военкомат на улице Шамшурина.
— По версии следователя Ряполов Е.Д. в целях совершения взрыва и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, поместил взрывное устройство на подоконник военного комиссариата Октябрьского района и Центрального округа г. Новосибирска с целью дестабилизации органов власти, при этом преступление не было доведено им до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как указанные действия были пресечены сотрудниками полиции, — сообщили в управлении судебного департамента региона 14 декабря.
Самодельную бомбу около военкомата обнаружили в ночь на 5 декабря. Она представляла собой ёмкость, внутри которой располагался таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета — всё это было запитано батарейкой «Крона». Приехавшие к военкомату саперы уничтожили находку при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте. Фрагменты устройства были отправлены экспертам. Дело возбудили по статьям ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Покушение на теракт») УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Ранее сообщалось, что Ряполов ранее был участником ультраправых движений. В 2017 году Октябрьский районный суд приговорил его к 4 годам колонии за хранение взрывчатых веществ: в ходе обыска силовики нашли у него дома под ванной пластиковую бутылку с селитрой, мешок с гексогеном и три электродетонатора.