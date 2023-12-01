«Полгода учились на коленях»: экс-директор батутного центра заплатит за переломы маленьких клиентов — почему недовольны мамы

— Если исходить из юридической практики, то это, в принципе, неплохое взыскание. А если речь вести о том, сколько я, как мама, приложила усилий для того, чтобы восстановить здоровье ребенка, как трудно было самому ребенку, к сумме есть вопросы, — рассказала Мария С. — Ребятишки полгода учились, стоя на коленях, родители возили их в школу на машине, потому что в транспорте ездить с корсетами невозможно. Полгода мы фактически не работали, только занимались своими детьми. [...] Мы же заявляли 2 миллиона, а удовлетворили 500 тысяч.