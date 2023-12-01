«Полгода учились на коленях»: экс-директор батутного центра заплатит за переломы маленьких клиентов — почему недовольны мамы

Экс-директор новосибирского батутного центра «Вверх» Владимир Лапутин заплатит за переломы клиентов спорт-клуба от 100 тысяч до полумиллиона рублей. 30 ноября Дзержинский районный суд признал его виновным и определил размер компенсаций пострадавшим в батутном центре детям.
— Под видом развлекательных услуг фактически оказывал физкультурно-оздоровительные и прочие спортивные услуги по прыжкам на батуте, с использованием спортивного оборудования, в нарушение установленных ГОСТов и требований законодательства к таким услугам, — рассказали в областном управлении судебного департамента. — Услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью, в том числе тяжкого у троих несовершеннолетних посетителей центра.
Иными словами, трое детей сломали позвоночник из-за того, что в батутном центре оказалось небезопасно. Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ, накануне Владимира Лапутина приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.
По словам сибирячки Марии С., ребенок которой оказался в числе пострадавших, на строгом наказании для мужчины никто не настаивал, но к размерам компенсации у потерпевших возникли вопросы:
— Если исходить из юридической практики, то это, в принципе, неплохое взыскание. А если речь вести о том, сколько я, как мама, приложила усилий для того, чтобы восстановить здоровье ребенка, как трудно было самому ребенку, к сумме есть вопросы, — рассказала Мария С. — Ребятишки полгода учились, стоя на коленях, родители возили их в школу на машине, потому что в транспорте ездить с корсетами невозможно. Полгода мы фактически не работали, только занимались своими детьми. [...] Мы же заявляли 2 миллиона, а удовлетворили 500 тысяч.
По словам женщины, мамы пострадавших детей сейчас думают, будут ли они обжаловать приговор.
По данным сервиса Rusprofile, ООО «Вверх», единственным владельцем и директором являлся Владимир Лапутин, существовало с июня 2016-го по декабрь 2020 года. По состоянию на конец 2018-го, батутный центр уже не приносил хозяину никакого дохода: выручка составила 479 тысяч рублей, чистый убыток — 896 тысяч рублей.
Дозвониться с телефона редакции НГС до самого Владимира Лапутина не удалось.
Ранее НГС писал о том, что следователи проверяют картинг, на котором пострадал ребенок.