Посадили в круг и били по лицу и голове: массовая драка подростков на Алтае попала на видео — полиция проводит проверку

Массовую драку устроили подростки в селе Майма Республики Алтай. Как сообщили в республиканском МВД, участие в конфликте приняли более 20 человек.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 15 октября. Полицейские установили всех участников драки и допросили их в присутствии законных представителей.
— В числе потерпевших оказалось 6 человек. Они направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет дана оценка причиненного им вреда здоровью, а также рассмотрен вопрос о постановке подростков на учет. Проводится проверка, — отметили в МВД.
Судя по видео, которое опубликовали телеграм-канале Mash Siberia, конфликт произошел на берегу реки Маймы. Сначала участники устроили разборки на кулаках, а затем нескольких ребят усадили в круг и били кулаками и ногами по лицам. Также в кадре был замечен пистолет, похожий на травматический.
Ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после видео, на котором видно, как один из подростков в черной майке пинает по лицу юношу, который сидит на корточках. Вокруг собралась толпа подростков.