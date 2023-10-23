Посадили в круг и били по лицу и голове: массовая драка подростков на Алтае попала на видео — полиция проводит проверку

Судя по видео, которое опубликовали телеграм-канале Mash Siberia, конфликт произошел на берегу реки Маймы. Сначала участники устроили разборки на кулаках, а затем нескольких ребят усадили в круг и били кулаками и ногами по лицам. Также в кадре был замечен пистолет, похожий на травматический.

