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Силовики ворвались в квартиру к четырем новосибирцам — видео, где подозреваемых уложили лицом в пол

Считается, что задержанные представлялись дружинниками и вымогали деньги

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В Новосибирской области задержали четырех мужчин по обвинению в вымогательстве. По версии полиции, подозреваемые притворялись дружинниками

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В Новосибирской области по обвинению в вымогательстве и грабеже задержали четырех мужчин — силовики показали на видео, как ворвались в квартиру подозреваемых. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии полиции, подозреваемые под руководством 46-летнего главаря представлялись людям дружинниками и вымогали у них деньги, угрожая физической расправой. Задержанных обвиняют в том, что они похитили у одного потерпевшего мобильный телефон, у другого — 5 тысяч, а у третьего — 100 тысяч рублей.

МВД опубликовало на своем сайте видео задержания. Оперативники изъяли у обвиняемых банковские карты, мобильные телефоны, жесткие диски, ноутбуки, ножи, балаклавы, бейсбольные биты, удостоверения народного дружинника, поддельное удостоверение сотрудника МВД, сигнальное и охолощенное оружие, спецформу, электрошокер, газовые баллончики, флеш-карты, камуфлированную одежду и наручники.

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Оперативники изъяли у задержанных биты, наручники и спецформу

Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

— В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство), а также части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Для одного участника группы избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, двоих заключили под стражу, а для четвертого избран запрет определенных действий.

В июне НГС писал о том, что капитан полиции забрал паспорт у гражданки Вьетнама и потребовал 250 тысяч за возврат. Силовик вымогал деньги за мнимые нарушения миграционного законодательства.

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