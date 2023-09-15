Глава Колыванского района продолжит работать: несмотря на требования прокурора, ему разрешил суд

В декабре 2021 года глава района трудоустроился преподавателем в Колыванский аграрный колледж и получил служебное жилье из муниципального фонда как сельский учитель. Артюхов поселился в особняке площадью 135 квадратных метров рыночной стоимостью около 13 миллионов рублей и заодно получил компенсацию 100% расходов на коммунальные услуги. При этом, по словам сотрудников колледжа, занятия глава района для студентов не проводил.