Глава Колыванского района продолжит работать: несмотря на требования прокурора, ему разрешил суд

Колыванский районный суд Новосибирской области оставил в должности главу района Евгения Артюхова, рассказали в пресс-службе регионального судебного департамента. Итоговое заседание по делу состоялось накануне,
В декабре 2021 года глава района трудоустроился преподавателем в Колыванский аграрный колледж и получил служебное жилье из муниципального фонда как сельский учитель. Артюхов поселился в особняке площадью 135 квадратных метров рыночной стоимостью около
Подозрительная ситуация стала поводом сразу для трех проверок властями Новосибирской области. Кроме того, прокурор Колыванского района заподозрил, что Евгений Артюхов нарушает антикоррупционное законодательство, и в конце июля 2023 года обратился к совету депутатов с требованием прекратить полномочия главы. Депутаты решили, что Евгений Артюхов может продолжить свою работу, и прокурор обратился в суд.
— Прокуратура посчитала, что рассмотрение заявления главы района комиссией (в состав которой входят его подчиненные — работники администрации Колыванского района) за один день вместо предусмотренных регламентом 30 дней, прежде поставленных ранее на учет 6 человек, нарушает жилищные права этих граждан. Также это прямо указывает на наличие конфликта интересов, что влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление лицом своих должностных обязанностей, — прокомментировали ситуацию в управлении Судебного департамента Новосибирской области.
Несмотря на это, Колыванский районный суд также пришел к выводу, что Артюхов может продолжать работу. Часть требований судья всё же удовлетворил, отменив итоги внеочередной сессии, на которой депутаты рассмотрели представление прокурора, но меры не приняли. Теперь Евгения Артюхова могут всё же привлечь к дисциплинарной ответственности: совет депутатов обязали устранить допущенные нарушения.
Накануне прокуратура выступила с аналогичным иском против главы Убинского района Олега Конюка. Ему припомнили браконьерство и трудоустройство родни в администрацию.