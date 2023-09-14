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«Теперь хожу с шокером»: мать семерых детей избила старшую по дому в лифте — та взяла реванш в суде

Изначально суд решил, что ничего преступного в действиях женщины не было

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Плата за избиение соседки (женщины справа), согласно приговору, составила меньше 43 тысяч рублей, часть из них получит государство

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Мировой суд Ленинского района Новосибирска поставил точку в деле о драке матери семерых детей и старшей по дому в лифте. Об итоговом заседании, которое состоялось накануне, 13 сентября 2023 года, НГС рассказали потерпевшая Наталья Артамонова и осужденная Татьяна Коновалова. Последнюю суд оштрафовал на 10 тысяч рублей, кроме того, ей придется заплатить побитой соседке за порванный пуховик, лечение и испорченное настроение.

Скандальное столкновение двух жительниц одного из многоквартирных домов на улице Романтиков произошло в ноябре минувшего года. Вражда между ними началась задолго до описанного инцидента. В день конфликта они оказались в одном и том же лифте, и еще до того, как спустились на первый этаж, сошлись в рукопашной. Причины участники драки объясняли по-разному.

По словам Натальи Артамоновой, Татьяна, которая и раньше не отличалась чистоплотностью и вежливостью, бросила ей на ногу пакет с мусором, а когда старшая по дому попросила его поднять, бросилась на нее с кулаками. В свою очередь Татьяна Коновалова не отрицала, что нанесла первый удар, но зачинщицей считала свою оппонентку. Якобы Наталья начала оскорблять, в том числе нецензурно, ее детей, и многодетная мать не выдержала.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Кульминация соседских взаимоотношений произошла в ноябре 2022, прямо под камерами лифта

Видео: предоставлено Натальей Артамоновой

В результате драки у Натальи Артамоновой, согласно предоставленной медицинской справке, диагностировали сотрясение мозга и перелом носа, кроме того, соседка, как позже установил суд, порвала ей пуховик.

Потерпевшая написала заявление, но сначала в мировом суде решили, что нарушений не было. В марте 2023 года дело начали рассматривать, но почти сразу прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Такое решение не устроило Артамонову, и она его обжаловала.

Накануне дело закончили рассматривать повторно и на этот раз Татьяну Коновалову признали виновной в причинении легкого вреда здоровью соседки. Ее приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей, кроме того, женщине придется заплатить старшей по дому 32 тысячи 854 рубля.

Наталью Артамонову это решение устроило, хотя изначально она рассчитывала на компенсацию побольше — 120 тысяч рублей.

— Самое главное, чтобы у человека появилась судимость. Чтобы в следующий раз она думала своей головой, что нужно сначала подумать, а потом руки распускать, — рассказала Наталья редакции НГС. — Можно было бы все это обжаловать, но я уже не хочу с ней связываться, я устала.

По словам женщины, несмотря на преподанный соседке урок, она не чувствует себя в безопасности.

— Я теперь хожу с шокером, потому что я боюсь: неизвестно, что ей в голову придет. Не дай бог, она ко мне снова полезет, потому что она неадекватная, — заявила Наталья Артамонова.

Сначала Татьяна победила Наталью в драке, но потом старшая по дому взяла реванш в суде

Сначала Татьяна победила Наталью в драке, но потом старшая по дому взяла реванш в суде

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В свою очередь Татьяна Коновалова тоже спокойно отнеслась к решению мирового суда, и не собирается обжаловать приговор, потому что считает его справедливым:

— Конечно, я ее побила, так что согласна с таким приговором, — рассказала она НГС. — Для меня это ожидаемо было. До этого ведь она просила 300, 100 тысяч... выплачу ей все, хочу забыть эту историю, как страшный сон.

Татьяна утверждает, что с соседкой в последнее время не пересекается, потому что старшая по дому немного успокоилась:

— Я и раньше ее не часто видела, пока она ко мне лезть не начала. Она же сама провоцирует! А теперь я умнее буду, на провокации поддаваться не буду, и детям своим также сказала.

Ранее НГС писал о том, как в троллейбусе №7 подрались двое мужчин. Один пассажир их разнял, а другой снял рукопашный бой на видео.

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