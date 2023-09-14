«Теперь хожу с шокером»: мать семерых детей избила старшую по дому в лифте — та взяла реванш в суде

Скандальное столкновение двух жительниц одного из многоквартирных домов на улице Романтиков произошло в ноябре минувшего года. Вражда между ними началась задолго до описанного инцидента. В день конфликта они оказались в одном и том же лифте, и еще до того, как спустились на первый этаж, сошлись в рукопашной. Причины участники драки объясняли по-разному.

По словам Натальи Артамоновой, Татьяна, которая и раньше не отличалась чистоплотностью и вежливостью, бросила ей на ногу пакет с мусором, а когда старшая по дому попросила его поднять, бросилась на нее с кулаками. В свою очередь Татьяна Коновалова не отрицала, что нанесла первый удар, но зачинщицей считала свою оппонентку. Якобы Наталья начала оскорблять, в том числе нецензурно, ее детей, и многодетная мать не выдержала.