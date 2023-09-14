Главный следователь страны заинтересовался убийством 27-летнего парня в Новосибирске

По факту произошедшего в СУ СК РФ по Новосибирской области начали расследование уголовного дела. Между тем в соцсети Информационного центра СК России поступило обращение о несогласии с ходом расследования.



— Мать погибшего не согласна с квалификацией совершенного преступления и уверена в том, что к избиению ее сына причастны и другие лица, однако следствие не принимает во внимание ее доводы, должных мер к установлению всех обстоятельств произошедшего не принимает, — указано в сообщении.

