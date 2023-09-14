Главный следователь страны заинтересовался убийством 27-летнего парня в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти 27-летнего мужчины в Новосибирской области. Молодой человек скончался после избиения, сообщили в группе «Информационный центр СК России» во «ВКонтакте».
В сообщении указано, что инцидент произошел в августе этого года. Мужчину избил знакомый, причинив тяжкий вред здоровью. Он скончался через несколько дней в лечебном учреждении несмотря на медицинскую помощь.
По факту произошедшего в СУ СК РФ по Новосибирской области начали расследование уголовного дела. Между тем в соцсети Информационного центра СК России поступило обращение о несогласии с ходом расследования.
— Мать погибшего не согласна с квалификацией совершенного преступления и уверена в том, что к избиению ее сына причастны и другие лица, однако следствие не принимает во внимание ее доводы, должных мер к установлению всех обстоятельств произошедшего не принимает, — указано в сообщении.
В результате глава СК России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя новосибирских следователей доклад об обоснованности доводов, которые озвучены в обращении. Он также затребовал данные об установленных обстоятельствах, перспективах по уголовному делу, а по завершении расследования — о результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
О происшествии стало известно 10 августа. В местных соцсетях опубликовали пост, в котором заявили о поиске свидетелей убийства мужчины в Первомайском районе Новосибирска. Уточнялось, что молодого человека якобы пригласили на встречу для разговора, а затем оставили в бессознательном состоянии около травмпункта. Спустя двое суток он скончался.
Позже в Следственном комитете собщили, что обвинение предъявлено жителю Первомайского района. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.