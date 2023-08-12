Источник: замруководителя отдела СК Усть-Тарки уволили после арестов полицейских по делам об убийствах

Замруководителя МРСО Следственного комитета по Усть-Таркскому, Татарскому и Чистоозерным районам Новосибирской области Алексея Себякина, по предварительным данным, уволили после задержания четырех сотрудников полиции, подозоеваемых в убийствах. Об этом сообщил источник НГС в правоохранительных органах.
По информации источника, Алексея Себякина отправили в отставку несколько дней назад. С чем конкретно связано увольнение, пока не уточняется.
Другой источник сайта среди жителей Усть-Таркского района уточнил, что следователь якобы был задержан в связи с возможной причастностью к укрывательству преступлений сотрудников полиции. Однако старший помощник руководителя СУ СК по НСО Елена Коновалова опровергла информацию о задержании.
— Факт не соответствует действительности, — уточнила Коновалова.
Источник НГС также факт задержания не подтвердил.
1 августа Центральный суд Новосибирска арестовал фигурантов дела о школьнице, бесследно пропавшей в селе Яркуль 13 лет назад. В следственный изолятор до 18 сентября отправились бывшие сотрудники Усть-Таркского отдела полиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, а также действующий начальник участковых того же отдела Александр Кунц. Полицейских обвинили в том, что они на машине сбили школьницу, похитили ее и убили. Также 10 августа был задержан начальник уголовного розыска того же отдела полиции. Его подозревают в причастности вместе с Кунцем к еще одному убийству, совершенному в 2013 году.