В Дзержинском районе возле электроподстанции вырос торговый павильон — его не убирали месяцами

— Представители региональных электрических сетей подали в суд на коммерсантку в связи с тем, что ее торговый павильон установлен в охранной зоне распределительной трансформаторной подстанции и тем самым создает препятствия в ее безопасной эксплуатации, а также угрозу жизни и здоровью граждан. Суд встал на сторону истца и обязал ответчика освободить территорию от нестационарного объекта, — рассказали в пресс-службе ФССП по Новосибирской области.