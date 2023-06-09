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Лжегазовщикам продлили арест по делу о взрыве на Линейной

Обвиняемых оставили в СИЗО до августа

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Пара представлялась сотрудниками газовой службы, на которую жалуются жители в других регионах России

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Дзержинский суд продлил арест для предполагаемых виновников взрыва дома на улице Линейной. 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун еще два месяца проведут в следственном изоляторе. Их обвиняют в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

— Удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 9 августа 2023 года в отношении Урбах И. и Кавуна Е., — сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

Постановление в законную силу не вступило.

9 февраля в доме № 39 на Линейной прогремел взрыв бытового газа. В результате погибли 15 человек, еще 39 пострадали. За несколько дней до трагедии Ирина Урбах и Евгений Кавун появились в доме под видом сотрудников газовой службы. Пара представлялась сотрудниками омской компании «Межрегионгаз Сервис», имеющей дурную славу: ее клиенты жалуются на мошенничество в разных городах России. По версии следствия, Кавун и Урбах навязали жильцам свои услуги, а в одной из квартир установили некачественную газовую трубку.

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