Лжегазовщикам продлили арест по делу о взрыве на Линейной

Дзержинский суд продлил арест для предполагаемых виновников взрыва дома на улице Линейной.
— Удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до
Постановление в законную силу не вступило.
9 февраля в доме № 39 на Линейной прогремел взрыв бытового газа. В результате погибли 15 человек, еще 39 пострадали. За несколько дней до трагедии Ирина Урбах и Евгений Кавун появились в доме под видом сотрудников газовой службы. Пара представлялась сотрудниками омской компании «Межрегионгаз Сервис», имеющей дурную славу: ее клиенты жалуются на мошенничество в разных городах России. По версии следствия, Кавун и Урбах навязали жильцам свои услуги, а в одной из квартир установили некачественную газовую трубку.