«Меня не уволят». Сотрудники ГИБДД задержали пьяного помощника военного прокурора. Им теперь грозит 10 лет тюрьмы

Первое судебное заседание по этому громкому делу ждали многие. Ситуация кажется абсурдной: сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя и за это сами могут отправиться в колонию — в худшем случае на 10 лет. Нюанс в том, что за рулем оказался не простой водитель, а старший помощник военного прокурора. Ксиву он показал, начальством своим пригрозил, но напарники всё равно его «приняли». Сначала их уволили, а теперь судят за превышение должностных полномочий. Через петицию и в интернете за них активно заступается общественность. Редкий случай, когда даже водители негодуют: «И так гаишников честных почти нет, так еще и последних репрессируют». Наши коллеги из 29.RU рассказывают, как ситуацию видят обвиняемые Александр Овсянников и Дмитрий Гришин и останется ли в своей должности потерпевший Кирилл Богатиков.
«Вы что, врачи, — операцию проводить?»
Акция «Трезвый водитель» есть в каждом регионе, и суть ее понятна из названия — такое мероприятие прошло в Архангельской области в феврале этого года, и задержали тогда 73 человека, которые пьяными сели за руль. Одним из задержанных оказался старший помощник военного прокурора Кирилл Богатиков.
22 февраля в городе Северодвинске примерно в десять вечера его остановили сотрудники полиции Александр Овсянников и Дмитрий Гришин. Водитель Volvo рядом со зданием военной прокуратуры показался им подозрительным.
Вместо водительского удостоверения Богатиков раскрыл сотрудникам ГИБДД красную корочку, но ему повторили просьбу. Сотрудник военной прокуратуры заявил, что не пил, освидетельствование проходить отказался, снова показал прокурорское удостоверение. Однако напарники попросили заглушить автомобиль.
— Две минуты! Две минуты! — засуетился Богатиков, набирая чей-то номер. На помощь он позвал своего руководителя Сергея Моисеева, которого после в эмоциональной беседе называл «мой шеф». Тот оперативно оказался на месте и с приказной интонацией в голосе запросил у полицейских подробности по ситуации.
— Операция «Трезвый водитель», — спокойно ответили ему сотрудники ГИБДД.
— Да я понимаю. Вы что, врачи, — операцию проводить? Здесь-то вы что делаете? — продолжал Моисеев, уточняя у полицейских маршрут. Богатиков подхватил этот вопрос, отказываясь идти в служебный автомобиль, однако под контролем Гришина и Овсянникова всё же там оказался. Уже у машины его попросили показать содержимое карманов и расстегнуть куртку. Богатиков не захотел это делать: его повалили на землю и надели наручники.
Что не так сделали гаишники, которые оказались на скамье обвиняемых по уголовному делу?
Как позже объяснил Следственный комитет, от управления автомобилем они отстранили Богатикова законно. А вот досматривать и задерживать его было запрещено, — это и рассматривают в суде как превышение полномочий.
«Мы отмечали»: тот самый разговор в машине
Богатикову сообщили, что заметили признаки алкогольного опьянения. Он был расположен поспорить:
— Я согласен, мужики. Вот просто, сказали: «***** [блин], ты пьяный, ***** [на фиг]», я бы сказал: «***** [блин], мужики, согласен, ***** [блин], вот поставьте... я поставлю машину, и всё. Я всё, я ничего не буду делать». Но вы начали, блин, вот такой ***** [ерундой] заниматься. Реально!
— Мы начали или вы начали? — переспросил Овсянников.
Водитель ответил, что ничего не начал, но «сейчас дойдет до того, что эта вся ***** [ерунда] прекратится».
— То есть вы уже заведомо говорите, что это всё прекратится? То есть у вас есть связи, которые могут прекратить, или что? — спрашивает Овсянников.
— Нет, я не буду, я не уверяю! Я просто с вами, хочу вас понять. Я военный. Меня не уволят, я останусь здесь. Но мы будем сталкиваться по работе с вами, мужики. Ну зачем вот это? Мы работаем в одной системе, друг друга понимаем. Вот вы вдвоем сейчас в коллективе. Вот ты бы встрял, а он бы тебя втаскивал. Он бы оформил тебя?
— Да, — в один голос сказали напарники.
— Ага. Да, не рассказывайте мне сказки! Я реально не пойму. Я был в разных регионах, но когда я сюда приехал и мне сказали, что да, вот здесь, в Северодвинске, менты вот так вот делают! Я говорил: «Да не может быть!» У меня брат работает в ГАИ. Я понимаю вашу работу. Да, палочная система и всё прочее, у нас тоже палочная система. Но зачем здесь? Я вот просто этой **** [ерунды] не понимаю, — раздосадовался Богатиков.
Любопытно, что Богатиков оказался прав — после этого его не уволили, ниже мы еще расскажем подробнее, как решилась его судьба.
В суде 6 июня Богатиков говорил кратко и без эмоций. А вот в машине 22 февраля у него был целый монолог на тему гуманизма. Он призывал Овсянникова и Гришина «решить всё мирно в праздник».
— Вот реально, мужики. Я вам просто говорю. Вы тоже в правоохранительных органах работаете. Просто почему нельзя так понять? Вот честно, человеческое. И гуманизм — у нас в Конституции такое написано. Вот именно относиться гуманно!
После этого он сказал, что «не под протокол», но подтверждает:
— Я согласен. Мы отмечали.
Якобы он хотел поставить машину у конторы и продолжить отдыхать:
— Я вам сказал, вот мой статус. Ребят, я стою возле своей работы. В чём проблема, мужики? Давайте решим, ***** [блин], вот ну мирно, ***** [блин], ну, ***** [блин], в праздник. Че за ***** [ерунда]?
Пока составляли протокол, Богатиков всё просил «как-нибудь решить» вопрос. Извинялся. А потом сказал:
Было много других слов, в том числе предложение уже «по-братски» разрешить конфликт, но сотрудники ГИБДД довели дело до конца, о чём, кстати, даже сейчас, после увольнения и суда, говорят без сожаления.
— Мы добросовестно работали и исполняли свой долг, — так сказал корреспонденту 29.RU Александр Овсянников.
Гаишники уволены, Богатиков — нет
Как мы уже сказали, в суде Богатиков показал себя совсем другим человеком. С его допроса и началось первое судебное заседание по этому делу. А когда оно завершилось, потерпевший поспешил покинуть здание суда и не захотел общаться с журналистами.
Судьбу Богатикова за ситуацию на дороге уже решили. За отказ от прохождения освидетельствования Богатикова лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Помните его фразу в машине, когда он уверял, что его не уволят — «я останусь здесь»? Он был прав лишь наполовину, в военной прокуратуре он остался, но на суде заявил, что 9 июня по приказу прокурора переводится на новое место службы — в Мариуполь.
А вот Гришина и Овсянниковаиз УМВД уволили с неприятным пояснением — «за проступок, порочащий честь сотрудников МВД».
Они стали обвиняемыми по уголовному делу о превышении должностных полномочий (
— По версии следствия, сотрудники ГИБДД получили информацию о возможном управлении сотрудником правоохранительного органа транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, законно остановили транспортное средство и отстранили водителя, который является лицом, обладающим особым правовым статусом, от его управления, — рассказали в Следственном комитете.
Следственный комитет поясняет, что напарники знали статус водителя и что сопротивления он не оказывает, а значит, не было оснований на личный досмотр и применение физической силы и наручников:
— Принудительно усадили в служебный автомобиль и более 30 минут удерживали в наручниках. В результате их действий потерпевшему причинены телесные повреждения в виде ссадин.
За гаишников вступились и на федеральном уровне: депутат Госдумы Александр Спиридонов сказал, что собирается направить письмо Бастрыкину с просьбой вмешаться. На одной из сессий Совета депутатов Северодвинска депутат Сергей Илюхин возмутился произошедшим и спросил начальника отдела МВД по Северодвинску Леонида Кульбиду, почему уволили сотрудников, тот сказал, что солидарен с Илюхиным. А глава Северодвинска, где всё произошло, назвал ситуацию непростой. Депутат Сергей Илюхин создал петицию в поддержку уволенных сотрудников. Ее подписали более 80 000 человек.
Овсянников и Гришин отказались высказывать свое отношение к обвинению и не ответили на вопрос, будут ли признавать свою вину. Оба сказали, что еще выразят свою позицию на предстоящих заседаниях..
На допросе Богатиков довольно четко отвечал на вопросы гособвинителя. Он сказал, что через несколько дней после 22 февраля прошел медосвидетельствование, чтобы подтвердить телесные повреждения. Адвокатам Гришина и Овсянникова Богатиков отвечал гораздо менее уверенно, практически на каждый вопрос — «не могу сказать».
Какого наказания для полицейских Богатиков хочет добиться через суд как потерпевший? Он ответил, что «поддерживает позицию государственного обвинения», а на просьбу высказать личное мнение в очередной раз ответил: «Не могу сказать».
В этот момент кто-то из слушателей в зале шептал оскорбления. А когда он уходил, его громко обругала вслед одна из слушательниц, крикнув в спину:
— Не стыдно тебе?
Напарники из ГИБДД: «Человек вершит судьбы дальше, а сам преступает закон»
Уволенные из ГИБДД Дмитрий Гришин и Александр Овсянников сохраняют оптимизм. Надеются, что в отношении них кончится преследование по уголовному делу, и даже мечтают вернуться на службу.
— Восстановимся, будем рады дальше работать, — сказал Дмитрий Гришин, соглашаясь, что с неприятными водителями в их работе приходится сталкиваться нередко. — Кто-то должен делать эту работу.
Александр Овсянников пока что устроился на лесопильный завод, а Дмитрий Гришин работает в оценочной компании. На новом месте у каждого, как говорят сами, всё хорошо.
Мы спросили, чувствуют ли напарники поддержку? Взять хотя бы этот отзыв о суде на «Яндексе», — и таких реплик в интернете довольно много.
— Поддержка общественности чувствуются, и бывшие коллеги поддерживают, — сказал Овсянников.
— Друзья, семья, родственники. Народ в комментариях радует. Все за нас, — добавил Гришин.
По словам бывших полицейских, пьяные водители частенько ведут себя неадекватно.
— Что-то запрещенное в карманах может находиться: ножи, отвертки, да всё что угодно, — вплоть до наркотиков. Поэтому и было принято решение досмотреть товарища, — сказал Гришин.
— Потому что мы должны обеспечить свою безопасность и окружающих граждан, — объяснил Овсянников.
— Непонятно, что у него в голове, хоть он и зампрокурора. Он уже позволил себе выпить, зная, что он работник надзорного органа, и сам обязан следить за порядком, а такое себе позволяет. Что он будет дальше вытворять, это одному Богу известно, — сказал Дмитрий Гришин. — Человек работает дальше. Он так же будет подписывать обвинительные заключения, так же будет выносить на стадию суда свое обвинение, подписанное у следствия.
Комментарий юриста
По просьбе 29.RU ситуацию прокомментировал адвокат Дмитрий Дерен. Он сказал, что когда дело касается работников прокуратуры, есть свои тонкости.
— Согласно статье 42 закона «О прокуратуре», «Проверить заявление о противоправном деянии, совершенном законным представителем обвинения, могут только сотрудники прокуратуры». В этом случае нарушителя привлекать к ответственности обязаны работники его же ведомства. Инспектор ГИБДД не может составить какой-либо акт о нарушении ПДД вышеуказанным лицом. Правоохранителю необходимо проинформировать дежурного о произошедшем, тому следует передать информацию в прокуратуру, и на место, где был остановлен нарушитель, должен приехать дежурный прокурор, — сказал Дмитрий Дерен.
В том же федеральном законе сказано, что «не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора, досмотр его вещей и используемого им транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц и задержания при совершении преступления».
Мы продолжим следить за развитием этой истории, в которой уволенные гаишники стали уже народными героями.