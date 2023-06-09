«Меня не уволят». Сотрудники ГИБДД задержали пьяного помощника военного прокурора. Им теперь грозит 10 лет тюрьмы

Водитель ответил, что ничего не начал, но «сейчас дойдет до того, что эта вся ***** [ерунда] прекратится».

— То есть вы уже заведомо говорите, что это всё прекратится? То есть у вас есть связи, которые могут прекратить, или что? — спрашивает Овсянников.

— Нет, я не буду, я не уверяю! Я просто с вами, хочу вас понять. Я военный. Меня не уволят, я останусь здесь. Но мы будем сталкиваться по работе с вами, мужики. Ну зачем вот это? Мы работаем в одной системе, друг друга понимаем. Вот вы вдвоем сейчас в коллективе. Вот ты бы встрял, а он бы тебя втаскивал. Он бы оформил тебя?