В ее жизни были семья, дети, престижная профессия. 41-летняя сотрудница банка рассказала, почему стала закладчицей

— В этот день я собиралась на работу, и мама попросила помочь перенести отца. Он в этот момент посмотрел на меня и сказал: «Вы в последний раз это делаете». Он как будто дал себе установку, — рассказывает Елена. — В этот день у меня было в банке четыре выдачи ипотеки. Папа умер на руках у мамы, но она не сообщила мне. Я, когда пришла с работы, так ругалась... А мама мне сказала: «Ты бы ничего не изменила».



Брат запретил лечь в рехаб: «Ты всегда была для всех примером!»

Елена продолжала воспитывать сына, помогала матери. Позже ее пригласили работать заместителем директора в крупную компанию «Гардиан-Урал», которая занимается производством металлических дверей. В новой компании Елена познакомилась с коллегой Антоном. Он был младше ее на восемь лет. Мужчина стал часто отдыхать в компании ее подруг.

