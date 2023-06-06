«Выбросил мусор — сел в тюрьму»: сибиряка осудили за хранение взрывчатки — пакет с самодельной бомбой нашли в урне

В апреле Ленинский суд приговорил новосибирца Олега Кругеля к 5 годам 7 месяцам колонии за хранение и перевозку взрывчатки. По версии следствия, мужчина нашел самодельную бомбу в Казани, решил взорвать ее на рыбалке, но по дороге в Новосибирск передумал и на железнодорожном перроне выкинул устройство в мусорку. Олег уверяет, что на станции выкинул мусор, а бомбу на него «повесили» силовики. Да и была ли это бомба? У защиты сибиряка есть большие сомнения. Криминальный корреспондент Павел Тиунов попытался разобраться в запутанной истории.
Съездил отдохнул
Летом 2021 года выпускник НГУЭиУ Олег Кругель переехал из Новосибирска к матери в Верх-Ирмень. По словам Ларисы Кругель, ее сын несколько лет усердно без отпусков отработал в компании по продаже оконного оборудования и в результате решил сменить обстановку. Причиной также послужила неудача в личной жизни. Мужчина планировал работать на племзаводе «Ирмень», где ему обещали подыскать подходящую должность. Вынужденный «мини-отпуск» Кругель решил провести с подругой в Казани.
— Я ему сказала, мол, пока не устроился на работу, езжай отдохни. Он сказал, что поедет в Казань к подружке.
По ее словам, силовики заявили, что им необходимо поговорить с Олегом. Женщина, не подозревая подвоха, разбудила сына. Полицейские потребовали от мужчины объясниться: что он выбросил в урну на железнодорожной станции. Они уверяли, что в мусорке были обнаружены «запрещенные вещества», поясняет Лариса.
— На станции в Омске Олег вышел покурить, посмотрел — там мусорка. Он думает: «Выкину мусор». Зашел в вагон, вынес пакет с мусором: там были бутылки из-под газировки, остатки еды, упаковка от постельного белья. Выбросил и зашел. Всё, — отметила мать мужчины.
Объяснений оказалось недостаточно, Олега начали сажать в машину. Его мать позвала на помощь соседей: по ее словам, незваные гости отказались называть ведомство и свои должности, кроме того, они приехали на машине без номеров. Словесную перепалку сняли на видео.
Олега Кругеля увезли в изолятор временного содержания, а через две недели он написал явку с повинной о том, что перевозил самодельную бомбу.
Бомба для рыбалки
Адвокат Павел Быковский рассказывает, что, когда увидел Олега впервые, мужчина был в очень плохом состоянии: его не били, как он сам признался, но якобы шантажировали. Лариса Кругель рассказала НГС, что ее сыну припомнили связь с
— Ему вменяли работу в оппозиционных штабах, к которым он никогда не имел отношения. Испугался из-за девушки молоденькой. Это нам потом адвокат сказал, что девушке
Павел Быковский добавил, что его подзащитный страдает паническими атаками. В результате Олег Кругель признался, что перевозил взрывчатку. В показаниях от его имени говорится, что он нашел странную коробку с проводами на берегу озера в Казани. Решил взять с собой, чтобы подорвать самодельную бомбу на рыбалке, сумел пронести ее в вагон поезда, но на станции в Омске передумал — выкинул коробку в мусорку.
— Через 10 часов на перроне в Омске уборщик вытащил пакет, унес, возвратил через какое-то время: он достал содержимое, осмотрел, показал своему напарнику, тот сказал, что это взрывчатые вещества. Они сообщили в полицию, был вызван сапер, — рассказал Павел Быковский.
Силовики отсмотрели камеры наблюдения, и подозрения пали на Олега. Ему предъявили обвинение по
Что вы на это скажете?
Быковский уверяет, что его клиент не виновен и оговорил себя под давлением. В суде Олег от своих первоначальных показаний отказался.
Первое, на что обратил внимание Быковский, — как Кругель пронес в поезд взрывное устройство, миновав рамки металлоискателя и не вызвав подозрений? Лето в Казани было теплым, уверяет адвокат, поэтому спрятать самодельную бомбу (с несколькими электронными детонаторами и метровыми проводами) в легкой одежде было невозможно. Сумку Олега просвечивали на рентгене, и контролеры тоже не нашли в ней ничего похожего на взрывное устройство.
— Еще один важный момент. На станции в Омске было две урны у одного столба. Просмотрев записи с камер наблюдения, с уверенностью на 99,9% можно сказать, что Олег выкинул пакет с мусором в одну урну, а через 10 часов уборщик вынул коробку с взрывным устройством из другой урны. Наконец, на пакете с бомбой не было найдено следов ДНК Кругеля, но были найдены следы его попутчика из соседнего купе, — рассказал Быковский.
Лариса Кругель пояснила, что личность человека установлена, — это ранее судимый мужчина без определенного места жительства. По версии следствия, Олег подобрал пакет в вагоне, положил в него бомбу и выкинул на перроне.
— Есть еще доказательство, которое говорит о невиновности. Экспертизой установлено, что, когда Олег выбрасывал пакет с мусором в бак, пакет изламывался, то есть в нем содержимое состояло из нескольких частей — бутылки, остатки еды, упаковка от постельного белья. При этом в пакете, который вытащил уборщик, была найдена только одна коробка: в ней — взрывное устройство. Этот пакет не изламывался, а сохранял форму, — подчеркнул адвокат.
По словам Быковского, доказательства защиты суд во внимание не принял. Олега Кругеля приговорили к 5 годам 7 месяцам реального лишения свободы.
— Получается, выкинул мусор — сел в тюрьму, — вздыхает Лариса Кругель.
Была ли бомба?
Павел Быковский отметил еще одну важную деталь. Взрывное устройство состояло из нескольких тротиловых шашек и двух электродетонаторов. Из-за того что один детонатор «не вытаскивался», бомбу решили оперативно уничтожить. То есть эксперты детально изучали устройство уже после того, как оно было утилизировано. Один из главных вопросов — какой заряд был в устройстве.
— Следственным путем было установлено, что в шашках содержался заряд в размере 120 граммов тротилового эквивалента. При этом эксперт заявил, что методик расчета столь малого заряда не существует, поэтому можно только предполагать, что, возможно, там было 120 граммов тротила, — отметил адвокат.
Быковский добавил, что для уничтожения самодельной бомбы саперы получили еще 200 граммов тротила. В результате на полигоне взорвали 320 граммов.
— Как вы предполагаете, какая воронка должна образоваться от подрыва 330 граммов тротила? Воронка была обнаружена и осмотрена —
В результате саперы «уничтожили неизвестно что», а потом «пытались доказать, что там что-то было», подытожил Быковский.
На решение Ленинского суда защитник Кругеля подал жалобу. Апелляцию рассмотрят
По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, в суде Олег Кругель заявлял о своих паранормальных способностях. Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала подсудимого вменяемым.
Редакция направила запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой прокомментировать аргументы Павла Быковского в защиту его клиента.
В августе прошлого года неизвестный устроил взрыв и два пожара в многоэтажке. В результате он трижды покушался на жизнь жильцов дома на улице Холодильной.