«Выбросил мусор — сел в тюрьму»: сибиряка осудили за хранение взрывчатки — пакет с самодельной бомбой нашли в урне

Съездил отдохнул

Летом 2021 года выпускник НГУЭиУ Олег Кругель переехал из Новосибирска к матери в Верх-Ирмень. По словам Ларисы Кругель, ее сын несколько лет усердно без отпусков отработал в компании по продаже оконного оборудования и в результате решил сменить обстановку. Причиной также послужила неудача в личной жизни. Мужчина планировал работать на племзаводе «Ирмень», где ему обещали подыскать подходящую должность. Вынужденный «мини-отпуск» Кругель решил провести с подругой в Казани.

