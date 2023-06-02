Предпринимательницу будут заново судить за обман друзей на 2.5 млн — первое наказание посчитали мягким

— Предприниматель, имея крупную кредиторскую задолженность, обратилась к своим знакомым с просьбой заключить кредитные договоры, а также выступить залогодателями по кредитным договорам, заключенным на ее имя, и предоставить в качестве залога свое имущество. Обвиняемая обещала самостоятельно выполнять кредитные обязательства, но, не намереваясь их исполнять, похитила денежные средства потерпевших на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей, а также покушалась на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием на сумму 8 миллионов рублей, — так описали фабулу преступления в прокуратуре.

