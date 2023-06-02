Предпринимательницу будут заново судить за обман друзей на 2.5 млн — первое наказание посчитали мягким

Прокуратуре Новосибирской области удалось добиться отмены незаконного решения суда по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Суд кассационной инстанции усмотрел чрезмерную мягкость решения первой инстанции и отменил его. Теперь жительницу Колыванского района Валентину Гордосевич будут судить заново — по версии СК женщина обманула своих знакомых на 2,5 миллиона рублей.
— Предприниматель, имея крупную кредиторскую задолженность, обратилась к своим знакомым с просьбой заключить кредитные договоры, а также выступить залогодателями по кредитным договорам, заключенным на ее имя, и предоставить в качестве залога свое имущество. Обвиняемая обещала самостоятельно выполнять кредитные обязательства, но, не намереваясь их исполнять, похитила денежные средства потерпевших на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей, а также покушалась на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием на сумму 8 миллионов рублей, — так описали фабулу преступления в прокуратуре.
Решением Колыванского районного суда Гордосевич приговорили к 5 годам условного срока. Прокуратура этот вердикт обжаловала, но областной суд оставил решение в силе. Кассационную жалобу суд удовлетворил и направил дело на новое рассмотрение.
30 мая бердчанин в суде доказал, что не брал кредит: он оспорил два договора. Заём на имя мужчины оформили мошенники.