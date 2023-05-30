Бердчанин в суде доказал, что не брал кредит: он оспорил два договора

Житель Бердска доказал в суде, что не брал кредит. Решение в его пользу сегодня, 30 мая, вынес городской суд, рассказали в областном управлении судебного департамента Новосибирской области.



По данным ведомства, в июне 2022 года на имя мужчины были оформлены два договора, один на открытие банковского счета, другой — на получение потребительского кредита. Заемных денег мужчина не видел и даже не знал, что задолжал банку, пока с него не потребовали возврата. Вместо этого бердчанин обратился в суд.