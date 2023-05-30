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Тема дняБердчанин доказал в суде, что не брал кредит
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Бердчанин в суде доказал, что не брал кредит: он оспорил два договора

Заём на имя мужчины оформили мошенники

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Какую сумму «заняли» аферисты от имени бердчанина, неизвестно: он требовал признать договор незаключенным

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Житель Бердска доказал в суде, что не брал кредит. Решение в его пользу сегодня, 30 мая, вынес городской суд, рассказали в областном управлении судебного департамента Новосибирской области.

По данным ведомства, в июне 2022 года на имя мужчины были оформлены два договора, один на открытие банковского счета, другой — на получение потребительского кредита. Заемных денег мужчина не видел и даже не знал, что задолжал банку, пока с него не потребовали возврата. Вместо этого бердчанин обратился в суд.

— Представленная ответчиком копия паспорта истца, на основании которой заключены указанные выше договоры, не соответствует подлиннику удостоверяющего личность истца документа. В результате проведенной банком проверки подтвердился факт мошеннических действий со стороны третьего лица, обратившегося в банк от имени истца и заключившего договоры потребительского кредита и банковского счета, — отметили в судебном департаменте.

Сколько денег заняли мошенники от имени мужчины, в суде уточнить не смогли, так как для принятия решения этот факт оказался не важен.

Суд встал на сторону мужчины и постановил признать договор незаключенным и взыскать с банка в пользу него государственную пошлину 300 рублей.

Если с вами случалась похожая ситуация: на вас оформили кредит, о котором вы не знали, а вы доказали свою правоту в суде или пока не можете доказать, напишите в редакцию НГС на почту нашего журналиста Анны Скок — anna.skok@sholding.ru.

Ранее НГС писал о том, что более 700 человек со всей России задолжали микрокредитной компании из Новосибирска. Они утверждают, что стали жертвами мошенников.

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