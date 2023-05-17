От выбора носа до поимки жулика. Как в России составляют фотороботы преступников

Первые шаги: стоп-кадр





Субъективные портреты, или, как их чаще называют, фотороботы, составляют с потерпевшими, например, с людьми, у которых из рук выхватили телефон или сумку, или свидетелями.



Этим занимаются сотрудники экспертно-криминалистического отдела — такой есть в каждом региональном управлении МВД. Раньше этим где-то занимались люди с художественным образованием, где-то обходились ворохом вырезок с разными носами, губами, глазами. Сейчас криминалистам стало проще — существуют специальные программы с тысячами вариантов для каждой черты лица.

