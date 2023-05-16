Новосибирского экс-депутата осудили за контрабанду ЛСД из Германии

В Калининском районном суде Новосибирска огласили приговор
По данным следствия, в феврале 2022 года депутат нашел в интернете предложение о покупке лизергиновой кислоты (LSD) и оплатил поставку 0,0055 грамма запрещенного вещества. Покупка обошлась депутату в 206,70 евро, или
Подозрительную посылку вскрыли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни. Депутата задержали и обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: за контрабанду наркотиков (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ) и покушении на приобретение запрещенных веществ без цели сбыта (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ).
После 9 месяцев судебных разбирательств суд вынес решение — Романа Янова приговорили к 6 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Калининского районного суда. Экс-депутата взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.
В конце марта осудили экс-депутата Сергея Мамонтова, который переехал ребенка на своем автомобиле и уехал с места ДТП, не оказав пострадавшему помощь. Его приговорили к исправительным работам.