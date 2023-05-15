Полиция установила личности новосибирцев, которые затолкали мужчину в багажник машины и увезли

Полиция Новосибирска устанавливает обстоятельства похищения человека на Затулинке. Инцидент произошел вечером 15 мая на улице Зорге, по вызову очевидца на место выехала следственно-оперативная группа МВД.
— В полицию поступило сообщение о данном инцидент от очевидца. Устанавливаются все обстоятельства. Часть лиц, изображенных на видео, установлена. Предварительно, мужчины знакомы между собой, — сообщили НГС в областном главке полиции.
Напомним, сегодня читательница НГС рассказала, что стала свидетельницей похищения мужчины на улице Зорге, 50. По ее словам, инцидент произошел сегодня, 15 мая, в районе 17:30. Женщина из окна успела снять на видео машину, на которой увезли мужчину: в ролике видно, как с автомобиля срывают госномера.
В январе 2023 года полиция проверяла сообщение о похищении человека в Заельцовском районе.