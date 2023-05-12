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В новосибирской колонии убили заключенного — ему нанесли 3 удара кухонным ножом

Мотивом для убийства послужила личная неприязнь, считают следователи

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Убийство произошло в марте

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Следователи в Барабинске завершили расследование дела об убийстве в колонии. Обвиняемым стал 37-летний заключенный, который уже отбывает наказание за убийство.

По данным следствия, утром 1 марта 2023 года обвиняемый отвел своего знакомого, тоже заключенного, в одно из помещений столовой.

— Там он нанес потерпевшему не менее трех ударов кухонным ножом в область грудной клетки и живота. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, — рассказали в СК.

Мотивом для убийства послужила личная неприязнь, считают следователи. Сотрудники колонии сообщили в полицию.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором Убинского района обвинительным заключением направлено в суд.

В марте 2022 года Барабинский районный суд вынес приговор бывшему помощнику начальника ИК-13 Гамиру Гизитдинову. Его признали виновным по ст. 293 ч. 2 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей).

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