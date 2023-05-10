Появилось видео с улицы в Искитиме, где жила погибшая 17-летняя девушка — показываем кадры

В убийстве обвиняется брат жертвы, ему также 17 лет. Корреспондент НГС Виктор Бобровников побывал сегодня в частном секторе, где произошла трагедия.

— Что конкретно вчера произошло у них, я не знаю. У них дети усыновленные. Семья хорошая, дети дружные. Девочка в Новосибирск ездила, в колледже каком-то училась, — рассказала соседка корреспонденту НГС.