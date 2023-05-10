Появилось видео с улицы в Искитиме, где жила погибшая 17-летняя девушка — показываем кадры

Соседи
В убийстве обвиняется брат жертвы, ему также 17 лет. Корреспондент НГС Виктор Бобровников побывал сегодня в частном секторе, где произошла трагедия.
— Что конкретно вчера произошло у них, я не знаю. У них дети усыновленные. Семья хорошая, дети дружные. Девочка в Новосибирск ездила, в колледже каком-то училась, — рассказала соседка корреспонденту НГС.
Как выглядят окрестности места происшествия, можно посмотреть в нашем ролике:
Ранее знакомая семьи сообщила редакции, что в убийстве подозревают брата девушки. По словам собеседницы НГС, мать и отец воспитывали родных и приемных детей. Мать умерла несколько лет назад, и отец заново женился. В общей сложности в семье было 35 детей.
— Девочка была хорошая. Когда первая жена была, брала этих детей, всё было нормально. Женщина у них жила, помогала. Сейчас он с другой женщиной сошелся — и всё, дети вообще не такие стали. Новая жена вообще ни с кем не знакомится, — рассказала корреспонденту НГС другая соседка.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что девочку убили колуном (инструмент, похожий на топор, который отличается заточкой). Подростку предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сотрудники СК продолжают расследование.
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