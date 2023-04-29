«Показания получены под давлением»: мать обвиняемого в убийстве школьника на пляже «Бумеранг» не согласилась с результатами расследования

По данным ведомства, свое мнение женщина и адвокат подсудимого выразили во время обсуждения обстоятельств происшествия в эфире федерального канала. Отмечается, что 21-летний мужчина нанес колющим предметом ранения подростку во время конфликта, произошедшего в 2018 году в кемпинге парка культуры и отдыха в Советском районе Новосибирска. После инцидента он скрылся с места убийства.

