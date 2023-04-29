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Тема дняУголовное дело против руководства «МЕТРО МиР»
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«Показания получены под давлением»: мать обвиняемого в убийстве школьника на пляже «Бумеранг» не согласилась с результатами расследования

Свое мнение она выразила в эфире федерального канала

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Председатель СК России поручил доложить о результатах расследования дела об убийстве подростка

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования дела об убийстве 16-летнего подростка, произошедшего в 2018 году в Новосибирске. Как сообщили в официальном сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте», мать обвиняемого предположила, что признательные показания сына получены под давлением.

По данным ведомства, свое мнение женщина и адвокат подсудимого выразили во время обсуждения обстоятельств происшествия в эфире федерального канала. Отмечается, что 21-летний мужчина нанес колющим предметом ранения подростку во время конфликта, произошедшего в 2018 году в кемпинге парка культуры и отдыха в Советском районе Новосибирска. После инцидента он скрылся с места убийства.

Задержать мужчину удалось 18 сентября 2021 года на территории Калининграда — спустя три года после происшествия. Мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас материалы уголовного дела рассматривает суд.

— В ходе обсуждения в эфире мать и адвокат подсудимого выразили несогласие с результатами расследования, полагая, что признательные показания были получены под давлением, — сообщили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области доложить о собранных доказательствах в рамках расследования дела об убийстве. Кроме того, глава ведомства поручил доложить о доказательствах по доводам, озвученным в эфире федерального канала.

Трагедия произошла в июне 2018 года в кемпинге парка «У моря Обского». 16-летний подросток отдыхал у водохранилища с тетей и другом, утром он вышел из домика в туалет, а вернулся, истекая кровью. Спасти подростка не удалось. Предполагаемым убийцей оказался Иван Прудников. В 2018 году он работал охранником кемпинга и, по данным следствия, в результате конфликта ударил подростка ножом в шею.

Следователи закончили работу над уголовным делом в сентябре прошлого года. Его рассматривает Советский районный суд Новосибирска. В марте 2023 года присяжные в суде материалы об убийстве подростка на пляже «Бумеранг» отправили на новое рассмотрение.

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