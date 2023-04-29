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Новое уголовное дело возбуждено против руководства «МЕТРО МиР»

Следствие считает, что один из топ-менеджеров компании обманул дольщиков при строительстве дома

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Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица

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В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителей МП «МЕТРО МиР». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при строительстве жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска.

По данным ведомства, муниципальное предприятие являлось застройщиком многоквартирного дома № 6/4 по улице Ельцовской, который планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году. Вместе с тем завершить работы по возведению объекта в срок не удалось из-за действий одного из топ-менеджеров организации.

— В период с 2018 по 2021 год лица из числа руководителей муниципального предприятия нецелевым образом использовали более 155 миллионов рублей из средств дольщиков, что не позволило завершить строительство объекта в срок, — сообщили в ведомстве.

МП «МЕТРО МиР» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», ранее — МУП «УЗПТС») — муниципальное предприятие, которое занимается проектированием и строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений. Сотрудники организации также координируют деятельность исполнителей муниципальных контрактов. С 2010 года предприятие возглавляет Александр Мысик.

Отмечается, что ввести в эксплуатацию дом удалось 26 декабря прошлого года в рамках организованного прокуратурой района надзорного сопровождения. Восстановлены права 192 граждан.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по факту злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Как уточнили НГС в ведомстве, дело возбудили в отношении неустановленного лица из числа руководителей МП «МЕТРО МиР».

По данным 2ГИС, речь идет о строительстве жилого комплекса «На Заельцовской». Здание находится вблизи средней общеобразовательной школы № 43 и улицы Дуси Ковальчук.


Отметим, в середине апреля в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий на директора «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Это третье уголовное дело против руководителя организации.

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МП Метро МиРДольщикиУголовное делоПрокуратураЗаельцовский район
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