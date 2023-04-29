Новое уголовное дело возбуждено против руководства «МЕТРО МиР»

По данным ведомства, муниципальное предприятие являлось застройщиком многоквартирного дома № 6/4 по улице Ельцовской, который планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году. Вместе с тем завершить работы по возведению объекта в срок не удалось из-за действий одного из топ-менеджеров организации.

