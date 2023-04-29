Новое уголовное дело возбуждено против руководства «МЕТРО МиР»

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителей МП «МЕТРО МиР». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при строительстве жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска.
По данным ведомства, муниципальное предприятие являлось застройщиком многоквартирного дома
— В период с 2018 по 2021 год лица из числа руководителей муниципального предприятия нецелевым образом использовали более 155 миллионов рублей из средств дольщиков, что не позволило завершить строительство объекта в срок, — сообщили в ведомстве.
МП «МЕТРО МиР» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», ранее — МУП «УЗПТС») — муниципальное предприятие, которое занимается проектированием и строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений. Сотрудники организации также координируют деятельность исполнителей муниципальных контрактов. С 2010 года предприятие возглавляет Александр Мысик.
Отмечается, что ввести в эксплуатацию дом удалось 26 декабря прошлого года в рамках организованного прокуратурой района надзорного сопровождения. Восстановлены права 192 граждан.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по факту злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (
По данным 2ГИС, речь идет о строительстве жилого комплекса «На Заельцовской». Здание находится вблизи средней общеобразовательной школы
Отметим, в середине апреля в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий на директора «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Это третье уголовное дело против руководителя организации.