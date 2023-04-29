Новосибирцы организовали незаконную сеть терминалов с азартными играми: подозреваемых задержала полиция — видео

Силовики задержали трех подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр — у новосибирцев изъяли 15 терминалов, банковские карты и 200 тысяч рублей.
Полицейские установили, что трое мужчин с февраля этого года размещали терминалы для игр в разных частях города.
— Соучастники 32, 33 и 37 лет подбирали места для размещения терминалов, занимались их техническим обслуживанием, инкассацией, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Силовики провели обыски по пяти адресам. Их работа попала на видео. Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, обыски проводились вчера, 28 апреля.
Полицейские изъяли 15 терминалов, вспомогательное оборудование, банковские карты, сотовые телефоны, ноутбуки и 200 тысяч рублей.
Следователями СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».
Ранее силовики задержали двух