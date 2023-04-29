freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 3/10
usd 80.51
eur 88.37
Тема дняСиловики выбили дверь в квартире
Все новости
Все новости

Новосибирцы организовали незаконную сеть терминалов с азартными играми: подозреваемых задержала полиция — видео

Обыски прошли в один день по пяти адресам

470

Силовики провели обыски по пяти адресам

Поделиться

Силовики задержали трех подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр — у новосибирцев изъяли 15 терминалов, банковские карты и 200 тысяч рублей.

Полицейские установили, что трое мужчин с февраля этого года размещали терминалы для игр в разных частях города.

— Соучастники 32, 33 и 37 лет подбирали места для размещения терминалов, занимались их техническим обслуживанием, инкассацией, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Силовики провели обыски по пяти адресам. Их работа попала на видео. Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, обыски проводились вчера, 28 апреля.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские изъяли 15 терминалов, вспомогательное оборудование, банковские карты, сотовые телефоны, ноутбуки и 200 тысяч рублей.

Следователями СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Ранее силовики задержали двух 20-летних друзей, подозреваемых в разбое. Работа оперативников попала на видео — они вышибли дверь и уложили на пол двух парней.

По теме

СиловикиЗадержаниеОбыскиНезаконные азартные игры
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter