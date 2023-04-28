«Королеву марафонов» Елену Блиновскую отправили под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения для «королевы марафонов» Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Как сообщают в суде, Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня.
Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, в общей сложности она не уплатила более 918 миллионов рублей. Также, по данным прокуратуры, она легализовала больше 43 миллионов рублей, «приобретенных в результате совершения преступления». Ей может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Блиновская признала, что перечисляла сниженный налог 6% и не отразила в бухгалтерской отчетности свой реальный доход. Также она призналась, что отмывала деньги с группой неустановленных лиц по предварительному сговору.
Сама Блиновская фактически не занимается бизнесом. С 2006 года у нее есть ИП, сейчас оно зарегистрировано в Москве. Главным среди 39 видов деятельности выделено дополнительное образование детей и взрослых. Вторая компания, где Елена числится соучредителем, называется ООО «Тревел-Ателье». Основное направление — деятельность туристических агентств.
Куда интереснее работа супруга блогерши Алексея Блиновского. Именно через его компании (а их на счету семьи 16), по версии следствия, блогерша проводила многомиллионную прибыль.
По версии следствия, вместо того чтобы выплачивать деньги в общем порядке, Елена «раздробила» бизнес и часть доходов переписала на мужа и других родственников. Блиновская перечисляла доходы от предпринимательской деятельности на счета 18 подконтрольных организаций и 3 ИП, используя «упрощенку». Таким образом снижая налоговую базу для уплаты.
Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля на погранпункте «Красная Горка» в Смоленской области, она пыталась пересечь границу с Белоруссией. По информации МВД, у нее были билеты на рейс в Ташкент. По словам Блиновской, она собиралась покинуть страну из-за рабочей поездки. Адвокат блогерши заявил, что его подзащитная не пыталась скрыться от правосудия, что ей не было известно об уголовном деле, она добровольно отдала загранпаспорт следователю.
По данным следствия, до этого создательница «марафона желаний» купила билет на самолет в Алматы с вылетом в 5 утра 27 апреля. Ее планировали задержать при попытке вылететь из страны, но кто-то предупредил ее о готовящейся облаве, и Блиновская поменяла маршрут. Следствие выясняет, кто был информатором.
Массовые облавы на авторов марафонов начались в России в марте этого года. Первыми фигурантами подобных дел стали блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем. Пара обвиняется в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. У них дома нашли несколько люксовых авто, слитки золота и десяток паспортов. Позже на них завели еще одно уголовное дело — по статье о легализации денег в особо крупном размере.
Впоследствии Следственный комитет завел уголовное дело на Александру Митрошину — создательницу курсов по продажам в социальных сетях. По мнению следователей, она должна государству 120 миллионов рублей.
Мы рассказывали историю «королевы марафонов» и того, как она богатела, а также с чем связано уголовное дело Блиновской. За процессом суда следят корреспонденты MSK1.RU. Вы можете наблюдать за тем, что происходит в зале, в онлайн-трансляции.