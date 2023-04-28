«Королеву марафонов» Елену Блиновскую отправили под домашний арест

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, в общей сложности она не уплатила более 918 миллионов рублей. Также, по данным прокуратуры, она легализовала больше 43 миллионов рублей, «приобретенных в результате совершения преступления». Ей может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Блиновская признала, что перечисляла сниженный налог 6% и не отразила в бухгалтерской отчетности свой реальный доход. Также она призналась, что отмывала деньги с группой неустановленных лиц по предварительному сговору.