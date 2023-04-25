«Насильно удерживали в гараже»: пятеро новосибирцев похитили мужчину

По данным ведомства, инцидент произошел в мае 2020 года в Коченевском районе. Мужчина и его знакомые разработали план похищения человека, чтобы тот отказался от своего имущества. Новосибирцы назначили потерпевшему встречу, а затем вытащили его из салона автомобиля и поместили в заранее подготовленный гараж.

