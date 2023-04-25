«Насильно удерживали в гараже»: пятеро новосибирцев похитили мужчину

В Новосибирской области направили в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в похищении человека. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, сибиряк вместе с 4 знакомыми вымогал у потерпевшего деньги, а затем скрылся от предварительного следствия.
По данным ведомства, инцидент произошел в мае 2020 года в Коченевском районе. Мужчина и его знакомые разработали план похищения человека, чтобы тот отказался от своего имущества. Новосибирцы назначили потерпевшему встречу, а затем вытащили его из салона автомобиля и поместили в заранее подготовленный гараж.
— В гараже фигуранты насильно удерживали мужчину, а также требовали от последнего передачи принадлежащего ему имущества на общую сумму не менее
После происшествия один из фигурантов дела скрылся и находился в международном розыске. Остальным обвиняемым уже вынесли обвинительный приговор.
Уголовное дело возбуждено по п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (похищение человека, вымогательство). Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, его направили в Коченевский районный суд для рассмотрения по существу.
В середине января в Заельцовском районе Новосибирска похитили человека. Неизвестные затолкали его в салон машины и увезли в неизвестном направлении.