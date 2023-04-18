Утекли из «М.Видео»? Новосибирец дважды оплатил дорогую покупку и ничего не получил — это новая схема мошенничества

«Это ваша проблема!»

Новосибирец Павел Рекайкин искал себе новый холодильник. Остановив свой выбор на модели «Бирюса 152» , 4 апреля он оформил заказ через мобильное приложение «М.Видео». Через несколько часов мужчина получил сообщения от телеграм-аккаунта @mvideo_official_chat.



— На аккаунте красовался логотип «М.Видео». Бот сообщил, что получил заявку на заказ холодильника, назвал номер моего заказа (я сверил, он правильный) и заявил, что покупку необходимо переоформить из-за внутреннего сбоя системы. Мне принесли извинения за накладку и пообещали скидку в 5%, — рассказывает Павел.