Владельца «Дискуса» привезли в суд под конвоем — его обвиняют в особо крупном мошенничестве

Владельца группы компаний «Дискус», депутата Алексея Джулая сегодня доставили в Центральный районный суд Новосибирска, чтобы избрать ему меру пресечения на время следствия. В суде находится наш коллега Павел Тиунов, который следит за ходом процесса.
— В маленьком зале много журналистов. Джулай попросил всех расступиться, чтобы он мог видеть выступающих: прокурора, следователя, своих адвокатов, — передал журналист из суда.
Алексея Джулая подозревают в особо крупном мошенничестве, обвинения могут быть связаны с хищением средств дольщиков при строительстве двух домов на Плющихинском жилмассиве. По данным следствия, застройщик собирал деньги будущих жильцов домов еще с 2016 года, но вплоть до 3 апреля 2023, когда СК возбудил уголовное дело, некоторые многоэтажки не были сданы в эксплуатацию.
ГК «Дискус» — застройщик двух крупнейших новосибирских жилмассивов: «Плющихинского» и «Просторного». Согласно информации «Контур.Фокус», в ГК «Дискус» входит несколько десятков компаний, которые имеют в своем названии слово «Дискус». Владельцем или директором 85 юридических лиц и руководителем 25 из них является депутат горсовета Алексей Джулай. Он входит в депутатское объединение «Единой России», возглавляет Новосибирскую областную федерацию дзюдо.
15 апреля ситуацию изучила прокуратура Новосибирской области. Надзорное ведомство потребовало от мэрии Новосибирска признать акты технического присоединения домов к коммунальным сетям.
За ходом процесса по избранию меры пресечения Алексею Джулаю НГС следит в режиме онлайн, все самые важные новости об уголовном деле мы собрали в одном месте.