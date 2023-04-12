Новосибирскому экс-чиновнику Константину Головину смягчили приговор за взятки и мошенничество

Новосибирский областной суд изменил приговор бывшему начальнику «Управления капитального строительства» Новосибирска Константину Головину. Будучи руководителем муниципального предприятия он поспособствовал хищению 13 миллионов рублей из бюджета.
— По совокупности преступлений Головину назначено наказание 3 года 9 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, сумма штрафа снижена до
В ноябре 2022 года Дзержинский районный суд признал Константина Головина виновным в мошенничестве и взяточничестве. Часть обвинений в его адрес связаны со строительством детских садов. Так, по версии следствия, в 2020 году начальник УКСа помог подрядчику подготовить фиктивные документы, а также принял работы по водопонижению в ходе строительства детсада на улице Спортивной. Правоохранители выяснили, что работы на сумму более 5 миллионов рублей никто не проводил. Кроме этого, Головин принял невыполненные работы в детском саду на улице Виктора Шевелева суммой в 8 миллионов рублей.
Рядом с Головиным на скамье подсудимых оказался предприниматель Икмет Тагиев. Его признали виновным в хищении бюджетных средств — более 13 миллионов рублей, которые были выделены на строительство зданий двух детских садов.
— Головин своими умышленными действиями устранил препятствия в совершении преступления, — пояснили в Управлении судебного департамента.
Изначально Головина приговорили к 4,5 года колонии условно и штрафу в 600 тысяч рублей. Суд учел, что Головин добровольно возместил ущерб в полном объеме. Тагиеву назначили наказание в виде 4 лет условно. Защита Головина обжаловала приговор.