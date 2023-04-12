Новосибирскому экс-чиновнику Константину Головину смягчили приговор за взятки и мошенничество

В ноябре 2022 года Дзержинский районный суд признал Константина Головина виновным в мошенничестве и взяточничестве. Часть обвинений в его адрес связаны со строительством детских садов. Так, по версии следствия, в 2020 году начальник УКСа помог подрядчику подготовить фиктивные документы, а также принял работы по водопонижению в ходе строительства детсада на улице Спортивной. Правоохранители выяснили, что работы на сумму более 5 миллионов рублей никто не проводил. Кроме этого, Головин принял невыполненные работы в детском саду на улице Виктора Шевелева суммой в 8 миллионов рублей.

