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Смерть ребенка в школьном бассейне: новосибирский суд оставил на свободе учителя физкультуры

Сергея Верлана обвинили в причинении смерти по неосторожности

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Сергей Верлан проработал учителем физкультуры почти 30 лет и до трагедии был на хорошем счету в школе

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Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня, 4 апреля, закончил рассматривать дело Сергея Верлана, которого обвиняли в смерти 8-летней ученицы. Об этом рассказали в областном следственном управлении СК и прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, учитель физкультуры школы № 197 не уследил за ребенком и девочка утонула. Суд пришел к выводу: Сергей Верлан виновен, но лишать его свободы не стал.

Трагедия произошла в ноябре 2021 года. На ознакомительном занятии в бассейне одну из школьниц нашли на дне без сознания, на следующий день девочка умерла в больнице.

— Нарушил нормы единовременной загрузки бассейна, не обеспечил несовершеннолетних спасательным инвентарем для плавания. В результате днем 15 ноября 2022 года на уроке физической культуры 8-летняя девочка, не умея плавать, захлебнулась водой и погрузилась на дно бассейна, — рассказали в СК.

Сам Верлан признавал: он не заметил, что ребенок ушел под воду, но уверял — всю возможную помощь отказывал, вместе со школьной медсестрой.

— Я пошел обходить бассейн, а девочка сместилась вправо. Мальчишка нырнул, увидел ее, потом нырнул еще раз, перевернул и поднял на поверхность. Я быстро вытащил ее из бассейна, побежали в медкабинет, делать искусственное дыхание, — рассказывал он НГС перед первым заседанием.

Суд согласился с выводами следователей, и сегодня в зале заседаний огласили обвинительный приговор:

— Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 1 год 6 месяцев, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

На то, чтобы обжаловать решение суда, у осужденного учителя и родителей погибшей девочки есть 10 дней.

Ранее НГС писал о пожаре в частном доме в Ордынском районе Новосибирской области. Там погибли двое детей.

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