Смерть ребенка в школьном бассейне: новосибирский суд оставил на свободе учителя физкультуры

Трагедия произошла в ноябре 2021 года. На ознакомительном занятии в бассейне одну из школьниц нашли на дне без сознания, на следующий день девочка умерла в больнице.

— Нарушил нормы единовременной загрузки бассейна, не обеспечил несовершеннолетних спасательным инвентарем для плавания. В результате днем 15 ноября 2022 года на уроке физической культуры 8-летняя девочка, не умея плавать, захлебнулась водой и погрузилась на дно бассейна, — рассказали в СК.