Смерть ребенка в школьном бассейне: новосибирский суд оставил на свободе учителя физкультуры

Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня, 4 апреля, закончил рассматривать дело Сергея Верлана, которого обвиняли в смерти 8-летней ученицы. Об этом рассказали в областном следственном управлении СК и прокуратуре Новосибирской области.
По версии следствия, учитель физкультуры школы
Трагедия произошла в ноябре 2021 года. На ознакомительном занятии в бассейне одну из школьниц нашли на дне без сознания, на следующий день девочка умерла в больнице.
— Нарушил нормы единовременной загрузки бассейна, не обеспечил несовершеннолетних спасательным инвентарем для плавания. В результате днем 15 ноября 2022 года на уроке физической культуры 8-летняя девочка, не умея плавать, захлебнулась водой и погрузилась на дно бассейна, — рассказали в СК.
Сам Верлан признавал: он не заметил, что ребенок ушел под воду, но уверял — всю возможную помощь отказывал, вместе со школьной медсестрой.
— Я пошел обходить бассейн, а девочка сместилась вправо. Мальчишка нырнул, увидел ее, потом нырнул еще раз, перевернул и поднял на поверхность. Я быстро вытащил ее из бассейна, побежали в медкабинет, делать искусственное дыхание, — рассказывал он НГС перед первым заседанием.
Суд согласился с выводами следователей, и сегодня в зале заседаний огласили обвинительный приговор:
— Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 1 год 6 месяцев, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
На то, чтобы обжаловать решение суда, у осужденного учителя и родителей погибшей девочки есть 10 дней.
Ранее НГС писал о пожаре в частном доме в Ордынском районе Новосибирской области. Там погибли двое детей.