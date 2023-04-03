Поймали крупнооптового закладчика. Пожизненный срок грозит новосибирцу за торговлю мефедроном

В Кемеровской области перед судом предстанет житель Новосибирска, обвиняемый в незаконном сбыте наркотических средств на территории нескольких регионов.
— В 2021 году обвиняемый через мессенджер нашел незаконный заработок путем бесконтактного сбыта наркотических веществ на территории Кемеровской, Новосибирской областей, а также Алтайского и Красноярского краев. Согласно достигнутой договоренности обвиняемый выполнял роль крупнооптового закладчика, — сообщили в МВД по Кемеровской области.
При обыске у фигуранта изъяли мобильные телефон, ноутбук и банковские карты. В ходе следствия обвиняемый показал места закладок с наркотиками: в них находилось около 300 граммов мефедрона. Новосибирцу грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее НГС опубликовал репортаж из женской колонии, где сидят закладчицы наркотиков. Ради месяца красивой жизни там проводят по 8 лет.