СЕЙЧАС +3°С
Пробки 1/10
usd 77.32
eur 84.11
Тема дня8-летний мальчик пропал под Новосибирском
Все новости
Все новости

Поймали крупнооптового закладчика. Пожизненный срок грозит новосибирцу за торговлю мефедроном

У него изъяли 300 граммов мефедрона

3 468

Оптовый курьер должен был доставить 1700 граммов мефедрона в Красноярск, но его действия пресекли силовики

Поделиться

В Кемеровской области перед судом предстанет житель Новосибирска, обвиняемый в незаконном сбыте наркотических средств на территории нескольких регионов. 34-летнему мужчине инкриминируется пять эпизодов нарушения Уголовного кодекса (незаконное хранение и перевозка наркотиков, а также легализация средств, полученных преступным путем).

— В 2021 году обвиняемый через мессенджер нашел незаконный заработок путем бесконтактного сбыта наркотических веществ на территории Кемеровской, Новосибирской областей, а также Алтайского и Красноярского краев. Согласно достигнутой договоренности обвиняемый выполнял роль крупнооптового закладчика, — сообщили в МВД по Кемеровской области.

При обыске у фигуранта изъяли мобильные телефон, ноутбук и банковские карты. В ходе следствия обвиняемый показал места закладок с наркотиками: в них находилось около 300 граммов мефедрона. Новосибирцу грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее НГС опубликовал репортаж из женской колонии, где сидят закладчицы наркотиков. Ради месяца красивой жизни там проводят по 8 лет.

По теме

НаркотикиМефедронЗадержали наркокурьеров
  • ЛАЙК13
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter