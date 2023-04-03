Полиция нашла 180 тысяч литров незаконного пива в Новосибирске — видео со складов

В Новосибирске полиция нашла 180 тысяч литров незаконного пива. Алкоголь изъяли, а компанию наказали.
Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО, нашли незаконный алкоголь в складском помещении в Ленинском районе, которое арендовала компания.
В помещении обнаружили более 4000 емкостей с пивом и пивными напитками под разными наименованиями. Слабоалкогольную продукцию не внесли в систему ЕГАИС (автоматизированную систему, предназначенную для госконтроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).
Почти 180 тысяч литров пива и пивных напитков изъяли, а на компанию возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих качество товара и легальность торговли»).
Максимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей.
Недавно в Новосибирске полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге машины в Первомайском районе.