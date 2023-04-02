Зашли на 10 минут в магазин: из автомобиля семейной пары в Новосибирске украли iPhone 13 и AirPods

— Вышли буквально на минут 5—10, возвращаемся, нет телефона и наушников. Кто это сделал — очень грамотные ребята. Во-первых, открыли машину (как нам сказали в полиции, сканером), во-вторых, открыли сумку, там всё обшарили, нашли наушники и телефон, забрали и всё закрыли и поставили как было. Я не понимаю, как так быстро можно было все сделать. Значит, кто-то за нами следил, либо стоял на выходе, — поделилась девушка.