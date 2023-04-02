Зашли на 10 минут в магазин: из автомобиля семейной пары в Новосибирске украли iPhone 13 и AirPods

В Новосибирске вчера, 1 апреля, вечером из автомобиля семейной пары украли iPhone 13 Pro Max и наушники AirPods 2. Как рассказала НГС Ольга (имя изменено по просьбе женщины), машина Subaru Forester стояла на крытой парковке у магазина «Лента» по адресу Большевистская, 52/1. Ольга с мужем и ребенком зашли в магазин около 20:50, а через 25 минут уже обнаружили пропажу.
— Вышли буквально на минут 5—10, возвращаемся, нет телефона и наушников. Кто это сделал — очень грамотные ребята. Во-первых, открыли машину (как нам сказали в полиции, сканером), во-вторых, открыли сумку, там всё обшарили, нашли наушники и телефон, забрали и всё закрыли и поставили как было. Я не понимаю, как так быстро можно было все сделать. Значит, кто-то за нами следил, либо стоял на выходе, — поделилась девушка.
Сейчас семейная пара пытается найти очевидцев, у которых могут быть записи с видеорегистратора. Ольга отмечает, что вместе с чехлом и защитным стеклом сумма ущерба вышла около 100 тысяч рублей.
— Просто дело даже не в ущербе. Для меня — это вся информация в телефоне, данные и так далее. Это был подарок. Муж очень сильно расстроился, — объяснила жительница Новосибирска.
В полиции НГС подтвердили, что заявление в МВД по Новосибирской области поступало. Ущерб составил 92 тысячи рублей. По факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
— Сотрудники полиции напоминают, что не стоит оставлять вещи в автомобилях, потому что их могут украсть и может быть нанесен ущерб транспортному средству, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Полиция устанавливает все обстоятельства этого инцидента.
Жительница Новосибирска рассказала, что в маршрутке