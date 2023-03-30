«Был начальником. Сейчас вот семена фасую». Репортаж из колонии, где сидят виновники тяжелых ДТП

— Это было как помутнение?

— Не могу сказать, что слетел с катушек, но я как-то зашел к подруге в гости и увидел в подъезде велосипед. Я очень люблю велосипеды, а он просто тупо стоял, то есть человек не беспокоился о его безопасности. Меня не то чтобы искусили или спровоцировали, но в этом что-то есть.



— Так в чём был основной мотив? Вы ведь могли по-прежнему зарабатывать за счет картин и тату?



— У меня опустились руки, я потерял интерес к своему труду, мне казалось, что всё это полный бред, вся моя жизнь... Я потерял любимую девушку, с которой мы собирались создать семью, завести детей. У меня до сих пор нет жены, я выплакал много слёз, приезжал к ней в Самару, куда ее забрала мама. Я всё потерял. Вроде всё шло хорошо: у тебя есть машина, квартира, женщина, всё прекрасно, и тут — бац, бац, бац... Будто ты не строишь свою судьбу, а кто-то тебя ведет, и ты никак не можешь это изменить.

