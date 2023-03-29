Молчали годами. Как главу образцовой семьи, где воспитывалось 16 приемных детей, обвинили в домогательствах

По словам супруги осужденного Татьяны Кудрявцевой, в 2021 году одна из приемных девочек (на тот момент ей было 15 лет) написала заявление о домогательствах. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» в отношении несовершеннолетних. Позже показания против приемного отца дала уже взрослая приемная дочь Ольга Старикова. Она приводила эпизоды от 2012 года.



В ходе следствия в деле появилось 64 эпизода. Всего против Андрея Кудрявцева дали показания шестеро приемных детей.

