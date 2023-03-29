Молчали годами. Как главу образцовой семьи, где воспитывалось 16 приемных детей, обвинили в домогательствах

В Пермском крае у многодетной семьи забрали всех приемных детей, а 60-летнего отца приговорили к 12 годам и 9 месяцам колонии строгого режима за домогательства. Наши коллеги из 59.RU узнали обстоятельства этого уголовного дела. Что произошло в образцовой семье, где с 2004 года воспитывалось 16 приемных детей? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
По словам супруги осужденного Татьяны Кудрявцевой, в 2021 году одна из приемных девочек (на тот момент ей было 15 лет) написала заявление о домогательствах. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» в отношении несовершеннолетних. Позже показания против приемного отца дала уже взрослая приемная дочь Ольга Старикова. Она приводила эпизоды от 2012 года.
В ходе следствия в деле появилось 64 эпизода. Всего против Андрея Кудрявцева дали показания шестеро приемных детей.
Из постановления о возбуждении уголовного дела: «В период с сентября 2018 по июль 2021 года, точные даты и время следствием не установлены, Кудрявцев с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершал развратные действия сексуального характера в отношении достигшей 12-летнего, но не достигшей 14-летнего возраста».
По словам Татьяны Кудрявцевой, после того, как 15-летняя приемная девочка рассказала о домогательствах, ее к себе забрала соседка. Подросток до сих пор живет у нее вместе со своей старшей сестрой.
Татьяна утверждает, что с сестрами (обеих Кудрявцевы взяли из приюта в Удмуртии в 2014 году) ранее случился конфликт: старшая сестра ночами сбегала из дома к сыну этой соседки.
— Она несовершеннолетняя, я просила соседку принять меры, до 18 лет оставалось полгода, — рассказывает Татьяна Кудрявцева. — Соседка мне говорила: «Вы понимаете, сейчас дети не такие». Я пыталась объяснить, что ребенок живет в приемной семье! Если что-то случится, мы отвечаем за нее головой.
По словам Татьяны Кудрявцевой, это был не единственный конфликт. Ранее взрослая приемная дочь Ольга Старикова угрожала «посадить» родителей, если ей не купят квартиру в городе. Всё случившееся женщина называет «спланированным оговором». Также Татьяна Кудрявцева подозревает Ольгу в краже из их дома крупной суммы — более ста тысяч рублей.
Приемная дочь Кудрявцевых Ольга Старикова подтвердила 59.RU, что давала показания о домогательствах.
— Именно со мной было несколько эпизодов. Можно я не буду в подробности вдаваться, потому что я беременна, мне нельзя нервничать, — попросила Ольга. — Потерпевшими признаны все девочки, не считая самых маленьких, которых взяли в семью в 2020 году, и еще одну девочку. По моим эпизодам, лично по мне, он [Кудрявцев] не сидит. Он сидит по несовершеннолетним детям. Изначально никто не писал заявление, все боялись, потому что семья Кудрявцевых имеет авторитет. Из-за этого и молчали. Мы видели, что Андрей Валентинович смеялся в суде над каждыми показаниями девочек, ему просто пофиг было.
Сейчас Андрей Кудрявцев намерен обжаловать приговор в кассации.