СЕЙЧАС +4°С
Пробки 5/10
usd 76.57
eur 82.29
Тема дняРеки и пар на Богаткова
Все новости
Все новости

Сибиряк устроил стрельбу по прохожим из окна дома в новосибирском поселке

Стрелка задержали полицейские

5 140

Силовики изъяли на месте огнестрельное оружие

Поделиться

Житель поселка Октябрьского в Новосибирской области устроил стрельбу из окна многоквартирного дома.

Инцидент произошел 28 марта на улице Рассветной, сообщил в редакцию читатель НГС. По его данным, из окна дома среди бела дня прозвучали несколько выстрелов. В этот момент на улице находились люди, которые вызвали полицию.

Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил информацию, подчеркнув, что сейчас стрелок задержан. По словам собеседника, на месте происшествия изъято огнестрельное оружие.

— По предварительным данным, пострадавших нет, — отметил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сведения об инциденте не подтвердили, но и не опровергли. В полиции подчеркнули, что необходимо время, чтобы уточнить информацию.

Накануне в одном из кафе Советского района Новосибирска пьяный посетитель устроил стрельбу из ружья, ранив сотрудницу заведения. Новосибирец взялся за оружие после конфликта с группой молодых людей. Участники инцидента были пьяны.

По теме

СтрельбаПолицияОружиеСтрелял по людямСтрелок
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter