Сибиряк устроил стрельбу по прохожим из окна дома в новосибирском поселке

Житель поселка Октябрьского в Новосибирской области устроил стрельбу из окна многоквартирного дома.
Инцидент произошел 28 марта на улице Рассветной, сообщил в редакцию читатель НГС. По его данным, из окна дома среди бела дня прозвучали несколько выстрелов. В этот момент на улице находились люди, которые вызвали полицию.
Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил информацию, подчеркнув, что сейчас стрелок задержан. По словам собеседника, на месте происшествия изъято огнестрельное оружие.
— По предварительным данным, пострадавших нет, — отметил источник.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сведения об инциденте не подтвердили, но и не опровергли. В полиции подчеркнули, что необходимо время, чтобы уточнить информацию.
Накануне в одном из кафе Советского района Новосибирска пьяный посетитель устроил стрельбу из ружья, ранив сотрудницу заведения. Новосибирец взялся за оружие после конфликта с группой молодых людей. Участники инцидента были пьяны.