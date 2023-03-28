Слесарь умер от удара током — он ремонтировал водонагреватель

В Новосибирске в суд передали дело против энергетика государственного учреждения. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). На объекте, где работал обвиняемый, слесарь умер от удара током.
По версии следствия, мужчина должен был следить за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.
— В мае 2022 года слесарь-сантехник выполнял работы по устранению течи водонагревателя в помещении учреждения. В нарушение правил охраны труда инженер допустил наличие электрического кабеля, токоведущие части которого не были изолированы и находились в зоне досягаемости работника организации, проводящего ремонтные работы, — сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».
Слесарь получил удар электричеством, от которого скончался на месте, уточнили в следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.
Дело с обвинительным заключением передали в Заельцовский районный суд для рассмотрения по существу.
В декабре в суд направили дело против инженера-энергетика, который отправил электромонтера на место работы без допуска. В результате рабочий погиб от удара током на опоре линии передачи.