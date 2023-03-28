СЕЙЧАС +4°С
Пробки 5/10
usd 76.57
eur 82.29
Тема дняСлесарь умер от удара током
Все новости
Все новости

Слесарь умер от удара током — он ремонтировал водонагреватель

Дело передали в суд

766

Следователи собрали доказательства для передачи дела в суд

Поделиться

В Новосибирске в суд передали дело против энергетика государственного учреждения. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). На объекте, где работал обвиняемый, слесарь умер от удара током.

По версии следствия, мужчина должен был следить за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.

— В мае 2022 года слесарь-сантехник выполнял работы по устранению течи водонагревателя в помещении учреждения. В нарушение правил охраны труда инженер допустил наличие электрического кабеля, токоведущие части которого не были изолированы и находились в зоне досягаемости работника организации, проводящего ремонтные работы, — сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».

Слесарь получил удар электричеством, от которого скончался на месте, уточнили в следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.

Дело с обвинительным заключением передали в Заельцовский районный суд для рассмотрения по существу.

В декабре в суд направили дело против инженера-энергетика, который отправил электромонтера на место работы без допуска. В результате рабочий погиб от удара током на опоре линии передачи.

По теме

Смерть по неосторожностиЗаельцовский районСледственный комитет НСОПрокуратура НСО
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter