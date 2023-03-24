Замначальника «Инской» проигнорировал плохой ремонт вагонов за взятку — сколько лет ему дали

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему заместителю начальника эксплуатационного вагонного депо «Инская». Мужчину признали виновным в получении взятки.
— С февраля по декабрь 2019 года обвиняемый с целью личного незаконного обогащения получил от представителя юридического лица взятку в сумме свыше 450 тысяч рублей за сокрытие случаев проведения коммерческой организацией некачественного ремонта железнодорожных вагонов, — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как уточнили в Следственном комитете на транспорте, деньги передал представитель ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие "Новотранс"». Из-за некачественного ремонта, выполненного организацией, у одного из поездов отцепились грузовые вагоны. За взятку осужденный должен был скрыть этот факт.
Бывшего железнодорожника признали виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ему дали
Приговор не вступил в силу.
В мае 2022 года экс-начальника одного из структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги приговорили к 8,5 года строгого режима. За взятки он скрывал нарушения своих коллег.