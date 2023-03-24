«Смотрю и понимаю, что это он!» Маньяк, казнивший жертв с помощью электричества, вышел на свободу и устроился охранником в ТЦ

В Екатеринбурге вышел на свободу маньяк-убийца Егор Хабаров, известный также по кличке Электрик. Он работал мастером электроучастка на ТЭЦ, под разными предлогами заманивал своих жертв в гараж, а там казнил с помощью электричества и наблюдал за судорогами умирающих людей.
Когда его поймали, то признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу. А сейчас отпустили. Наши коллеги из E1.RU рассказывают подробности этой истории.
Опознали тело по зубам
В апреле 2009 года на обочине Режевского тракта женщина обнаружила обугленный труп 23-летнего парня. Это оказался студент четвертого курса Уральского финансово-юридического института, без вести пропавший три месяца назад. Тело было обложено покрышками и практически полностью сожжено. Антона А. смогли опознать только по зубам.
Убийцей оказался 30-летний электрик Егор Хабаров, который заманил жертву в подземный гараж родителей под предлогом продажи компьютерных запчастей.
— Выяснилось, что погибший случайно наткнулся на объявление преступника о продаже компьютерных комплектующих, — рассказывал в 2009 году старший следователь Верхнепышминского следственного отдела Владимир Давыдов. — Встретиться договорились в гараже Хабарова, который к этому времени уже всё приготовил для убийства. Там он напал на Антона, связал его и усадил в свою машину. После этого обмотал его проводами, а другой конец проводов подключил к четырем мощнейшим конденсаторам. Подозреваемый не отпирается и прямо говорит: «Убийства, которые сможете доказать, признаю».
Выйти на след преступника помогла мать погибшего, рассказавшая, что незадолго до исчезновения ее сын созванивался с незнакомцем. Его номер сотового стал существенной зацепкой.
По словам следователя, во время убийства в гараже находился знакомый преступника (Сергей Кочнев, который проходил потом как свидетель. — Прим. ред.). Он рассказал, что удар током был такой силы, что даже автомобиль затрясло.
Интересно, что монтер-изувер в 2004 году был задержан и судим за изготовление и сбыт взрывчатых веществ, но был признан душевнобольным и избежал реального срока. Необходимую для своих опытов информацию он черпал из специализированных изданий и интернета.
Вот так рассказывал тогда о Хабарове 4-й канал: «Экспериментальные взрывы задержанный проводил на кладбище, рядом с которым живет. О серьезности его намерений свидетельствует тот факт, что все взрывы он записывал на пленку, которую потом собирался показывать своим клиентам. Всего было записано два взрыва, но, возможно, их было гораздо больше. По заключению экспертов-криминалистов, продукция взрывника-любителя представляла собой мины замедленного действия. Как установили специалисты, взрыв самодельных мин происходил через 4 минуты после нажатия кнопки на корпусе». (с) www.channel4.ru
Однако такое прошлое не помешало Егору Хабарову получить права, стать дружинником Кировской ГИБДД и получить соответствующее удостоверение, числящееся в базе областного ГУВД. Также у него изъяли рации, с помощью которых он настраивался на милицейскую волну и прослушивал переговоры.
Любил смотреть, как умирает человек
Как рассказывали допрашивающие маньяка следователи, у Егора Хабарова была собственная изуверская философия: он отрицал постулат «не убий», считая себя неким Раскольниковым, которому можно убивать. Несмотря на психическое заболевание, убийца был хорошо интеллектуально развит и отлично разбирался в технике. В гараже у него нашли несколько умело сконструированных смертельных изобретений: подобие электрического стула из конденсаторов, электрический коврик и даже скрытую камеру, вмонтированную в обувь. На допросах он заявлял, что ему было интересно смотреть, как умирает человек после поражения током.
Изначально Егора Хабарова подозревали еще в пяти убийствах. У него нашли газету, в которой маньяк выделил маркером объявления о покупке компьютерных комплектующих. При этом некоторые без вести пропавшие как раз занимались покупкой комплектующих. Были и другие косвенные улики. Однако доказать его причастность к их исчезновению поначалу не удалось. Как не удалось подтвердить, что он был главарем банды. Сообщники якобы боялись его до ужаса. Один из них, Сергей Кочнев, выступил свидетелем по эпизоду с убийством студента, умолчав, правда, о других преступлениях.
В 2009 году СМИ писали, что отец Егора — крупный коммерсант, который купил сыну квартиру и машину, поэтому в деньгах парень не нуждался, а на преступления его толкала то ли садистская любознательность, то ли жажда самоутверждения. Помимо конструирования смертоносных устройств, Егор также увлекался ядами. Особенно такими, что не оставляют следов. По словам Сергея Кочнева, у Хабарова в момент убийства наблюдалась какая-то эйфория. Взглянув на дело своих рук, он испытывал такой подъем духа, что шел обниматься.
Уголовное дело в отношении Хабарова рассматривали по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). Психиатры тогда признали его невменяемым и, по решению суда, в январе 2010 года он был помещен в стационар с интенсивным наблюдением в Волгоградской области.
Однако в 2012 году Егора вернули в Екатеринбург и судили еще за одно убийство, разбой и грабеж. И снова он избежал реального срока — был отправлен судьей на принудительное лечение (эти данные мы нашли в картотеке судебных дел, имя Хабарова было скрыто).
Еще одна казнь в гараже
Обстоятельства этих вновь открывшихся преступлений скрывались от широкой общественности. В открытых источниках, на сайте Anti-maniak.narod.ru, посвященном серийным преступникам, есть информация о том, что Егора Хабарова в 2012 году судили за жестокое убийство, совершенное им летом 2008 года (за полгода до убийства Антона). Хабаров якобы заживо сжег в салоне автомобиля 27-летнего компьютерщика Влада Порфирьева. Объявление о пропаже молодого человека публиковали в то время во многих СМИ и на форуме E1.
Для этого Хабаров использовал не высоковольтный импульс от конденсаторной батареи, а напряжение от генератора с питанием от сети (скорее всего, высокочастотного или импульсного). Вот что написано на сайте:
— В июне 2008 года Хабаров встретился с Порфирьевым под предлогом предложить халтурку. С Кочневым они отвезли его в гаражный бокс. Там Хабаров, поговорив с жертвой примерно 1 час в салоне, через заднюю левую дверь автомобиля, подсоединил провода от прибора в деревянном корпусе
Далее вместе со своим сообщником они вывезли труп на машине Хабарова за город и сожгли в яме, обложив ящиками. Были похищены смартфон и ноутбук (за это ему вменили грабеж. — Прим. ред.).
Как пишет портал, в черепе погибшего был обнаружен сквозной след от заточки, возможно, жертву добивали. Язык был сильно зажат между зубами и высунут на 1 см, стопы сильно выгнуты в подошвенную часть, локти согнуты, кисти сжаты у подбородка, что может говорить о мучительной агонии жертвы, а также о возможном применении наручников или скотча. Кочнев утверждает, что за всем процессом от и до он лишь стоял и наблюдал в дверях гаража, погибший был в сознании и не был обездвижен.
Разъяснение по поводу позы трупа от бывшего следователя Екатерины Герлах: Такая поза образовалась не столько в результате фиксации или сильной агонии и мучительной смерти, а из-за воздействия на труп крайне высоких температур. По-научному это называется тепловая контрактура, по-простому «поза боксера». При термическом воздействии на труп он приобретает характерное положение, руки и ноги сгибаются в суставах как у боксера в стойке. Объясняется это сокращением мышечных волокон при тепловом воздействии. По этой же причине пациентам, поступившим в ожоговые отделения делают так называемые «лампасные надрезы» вдоль конечностей, потому что обгоревшая кожа сжимается, причиняя невыносимую боль.
— Вместе с Кочневым Хабаров также проходил по разбойному нападению с ножом и револьвером на другого компьютерщика в его квартире весной 2008 года. Его пытались связать, но он сумел отбиться. Еще Хабаров предлагал Кочневу участие в похищении, грабеже и убийстве мужчины лет пятидесяти с Новосвердловской ТЭЦ. Они его выслеживали, но не успели претворить в жизнь преступление (информацию о том, что их привлекали или судили за это покушение, найти не удалось. — Прим. ред.), — утверждает издание.
В итоге Кочнев получил 7 лет строгого режима за разбой. Был судим за сокрытие убийства Антона П. (получил штраф 50 тысяч рублей) и сокрытие убийства Влада Порфирьева (избежал наказания по истечении срока давности).
Возвращение на волю
Неизвестно, когда именно Егора Хабарова признали здоровым, только недавно появилась достоверная информация, что маньяк действительно вышел на свободу. Хабаров устроился на работу в охрану ТЦ. Видимо, его прошлое никого не смутило. Однако после того, как один из сотрудников, бывший милиционер, опознал его, случился небольшой скандал и Хабарова уволили. Вот что рассказал екатеринбуржец, опознавший маньяка.
— Я вспомнил, что было такое разыскное дело про монтера или электрика, — вспоминает Александр. — Профессиональная память — странная вещь. Из своей прошлой работы [в МВД] помню всё до мелочей. Даже как шуршит одежда у некоторых преступников, чем от них пахнет, какой формы лезвие ножа у него было и так далее. Как-то мы сидели, я посмотрел на него со всех сторон и понимаю, что это он! Но, думаю, его же должны были посадить. И я ему говорю: «Ты же Электрик?» Это его сильно ошарашило, он заметно испугался. Говорит, нет, у меня другая профессия. Я: «Но прозвище ведь Электрик?» Сказал, что узнал его. Он подтвердил. Сказал, что прошел необходимое лечение и что это всё в прошлом. После чего встал и ушел.
Вспомнил про ориентировку Александр не сразу, поначалу несколько дней присматривался. Коллега сразу показался ему подозрительным, он заметил в нём что-то необычное:
— Я на этот объект был переведен недавно. Он [Егор] вызывал подозрения своими разговорами. Я заметил в нём какие-то шизофренические элементы. В чём-то он очень хорошо соображает, но изменить себя не может.
— Рассказывал о своих изобретениях, как можно из аккумулятора для самоката сделать шокер. Что можно убить током человека во время грозы и списать всё на молнию. Говорил: «Менты же тупые. Подумают, что грозой убило». Я несколько дней с ним работал. Он очень начитанный, следит за своим здоровьем. Но интересы у него специфические: оружие, яды, электричество. Он рассказывал про изобретенные им приборы, которые могут генерировать разряд молнии. Как-то заметил у меня вмятинку на машине, говорит: «У меня есть гараж. Я могу позвонить ребятам, они подъедут и выровняют. Бесплатно сделают». Мне показалось это подозрительным. Я ответил: «Да как-то она мне не мешает».
Егор подтвердил Александру, что находился на принудительном лечении, и сказал, что сейчас его отпустили.
— Он потом признался, что с самого начала опасался меня из-за того, что я работал в органах и мог узнать его. Я вообще в шоке был, что такие жуткие убийства сошли ему с рук. Кажется, что в жизни уже со всем столкнулся и ничего тебя не может удивить, но нет — появляется вот такое необычное всегда. Коллеги мне сказали, что ничего сделать не могут. Он же признан судом невменяемым. Всё не так в жизни, как в телевизоре с Каневским, — сокрушается Александр.
Открытие Александра вышло ему боком. После того как он доложил о нём руководству, Егора стремительно убрали из охраны. Но начальника, вероятно, задело, что простой охранник оказался профессиональнее, чем он, и Александра, по его словам, выжили с работы.
Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, Егор Хабаров не являлся лицензированным охранником и не имел такого правового статуса. В торговом центре подтвердили, что Егор Хабаров выходил у них несколько смен во время испытательного срока, но не прошел его и с ним расстались. Информацию о его прошлом выявили сами сотрудники охраны во время внутренней проверки.
— Проверка выявила эти факты, и мы приняли решение расстаться с Хабаровым. Хотя перед законом он сейчас чист, но сотрудники с таким шлейфом нам не нужны. Александр, который опознал его, уволился сам. Никто его не увольнял. Возможно, он поторопился. Если у него случился конфликт с непосредственным руководителем, то он мог обратиться к вышестоящему начальнику, другому руководителю или собственнику. Мы открыты для обращений, — сообщили E1.RU в руководстве ТЦ.
Маньяк со справкой
В свое время дело Хабарова вызвало множество обсуждений. Многие считали, что он лишь притворяется невменяемым. Во-первых, его преступления имели корыстный мотив, являлись хорошо продуманными и спланированными. Во-вторых, Егор Хабаров тщательно скрывал все следы и соблюдал конспирацию: использовал сим-карты на другое имя, представлялся то Дмитрием, то Игорем.
Следователи, работавшие по его делу, в интервью признавались, что он производил впечатление адекватного и разумного человека, который избрал определенную тактику защиты. Все его убийства были квалифицированы почему-то по части первой — в расчет не принималась ни особая жестокость, ни группа лиц (трудно поверить, что он, не будучи массивного телосложения, мог в одиночку связать жертв и запереть в автомобиле), ни корыстные мотивы.
Любопытно, что Егор Хабаров был зарегистрирован и на форуме E1 под ником Egoras (эту информацию озвучили, когда его поймали в 2009 году). Мы нашли несколько его старых сообщений на форуме, посвященном знакомствам и купле-продаже сотовых телефонов.
— Знаю суперсекрет оргазма, позвони мне, не пожалеешь, только для женщин, — писал в объявлениях капсом Хабаров.
Соседи считали его абсолютно нормальным человеком. Недоумение также вызывает тот факт, что, имея психическое заболевание, Хабаров смог получить водительские права и корочки дружинника.
— Для чего-то же он так делал? Какие были у него мотивы? Может, у него адреналин вырабатывался, который в мирной жизни не вырабатывается. Может, удовольствие получает. А может, из любопытства делает. Как это так: жил человек, а потом раз — и перестал жить. Конечно, это всё отклонения. Но он 7 лет ведь находился в медицинском изоляторе. Есть такая черта нехорошая у нас в следствии. Когда дело уже отработано, а человек осужден, то он уже никому не интересен. Как отработанный материал.
В 2009 году мы писали, как поймали Егора Хабарова.
Почитайте про рыбинского маньяка Виталия Молчанова, который 11 лет отбывал наказание на Урале за жестокое убийство. Он отсидел, вышел, сошелся с женщиной, а потом изнасиловал и убил двух ее дочек. После произошедшего от Молчанова отреклась собственная мать. Психиатрическая экспертиза в Москве и Санкт-Петербурге дважды признала его невменяемым. Родители погибших не согласились и потребовали третью — она признала его вменяемым. После этого суд над ним возобновили.
Почитайте про 5 самых опасных уральских маньяков и убийц, которые получили пожизненное за последнее время.