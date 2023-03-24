«Смотрю и понимаю, что это он!» Маньяк, казнивший жертв с помощью электричества, вышел на свободу и устроился охранником в ТЦ

Выйти на след преступника помогла мать погибшего, рассказавшая, что незадолго до исчезновения ее сын созванивался с незнакомцем. Его номер сотового стал существенной зацепкой.



По словам следователя, во время убийства в гараже находился знакомый преступника (Сергей Кочнев, который проходил потом как свидетель. — Прим. ред.). Он рассказал, что удар током был такой силы, что даже автомобиль затрясло.

Интересно, что монтер-изувер в 2004 году был задержан и судим за изготовление и сбыт взрывчатых веществ, но был признан душевнобольным и избежал реального срока. Необходимую для своих опытов информацию он черпал из специализированных изданий и интернета.