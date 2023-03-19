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Семь водителей катаются по Новосибирску вопреки запрету суда — их лишили прав из-за алкоголизма и наркомании

Автомобилисты не сдали свои удостоверения в ГИБДД

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В 2022 году только в Ленинском районе лишили прав из-за алкоголя и наркотиков 20 человек

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Семь водителей, лишенных прав из-за алкоголизма, наркомании или токсикомании, продолжают ездить по Новосибирску вопреки решению суда. Об этом НГС рассказали в Ленинской прокуратуре Новосибирска.

По данным надзорного ведомства, в 2022 году Ленинский районный суд пришел к выводу, что водительских прав нужно лишить 20 человек, стоящих на учете в наркодиспансере из-за злоупотребления спиртным или психоактивными веществами.

13 сибиряков дисциплинированно сдали свои водительские удостоверения в ГИБДД, остальные — продолжают кататься по улицам города.

— По семи решениям фактически изъять удостоверения не представилось возможным, поскольку граждане не являются по вызову в управление МВД по Новосибирску. Несмотря на это, по всем 20 решениям в базу ГИБДД был установлен учет прекращения действий водительских удостоверений, — рассказала НГС помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина.

В прокуратуре добавили, что сейчас в Ленинском районном суде рассматриваются еще два похожих дела, еще несколько передали в другие районы Новосибирска и в Москву.

Ранее НГС писал, о пьяном водителе, который вернул права через суд. Медики осматривали его без разрешения.

Пьяный водительВодительские праваЛенинский районный суд НовосибирскаПрокуратура Новосибирска
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