«Мальчишка нырнул, увидел ее»: что говорят о смерти второклассницы в школьном бассейне учитель и медсестра

В Дзержинском районном суде Новосибирска сегодня состоялось первое заседание по делу утонувшей в школьном бассейне второклассницы. Трагедия произошла в ноябре 2022 года. На уроке физкультуры на дне бассейна обнаружили 8-летнюю девочку без сознания — ее пытались откачать, но медики оказались бессильны. Виновным в смерти ребенка следователи посчитали учителя физкультуры Сергея Верлана. 60-летний мужчина двадцать пятый год преподавал физическое воспитание и был на отличном счету как у руководства школы №197, так и у родителей учеников — по мнению следствия, он был на уроке невнимателен, и это привело к трагедии. Сегодня в суде допросили самого педагога, школьную медсестру, родителей погибшей девочки, а также многочисленных свидетелей. Журналисты НГС тоже пообщались со сторонами по делу и узнали, что они думают о трагедии.
«Ее поднял мальчишка» — рассказ Сергея Верлана
Сергей Верлан ждет начала заседания в коридоре суда, в одиночестве. Максимально возможное наказание по части 2 статьи 109 УК РФ — Причинение смерти по неосторожности в следствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей — 3 года колонии. За подобное человека с безупречной биографией, имеющего постоянное место жительства и легальный источник дохода не отправляют не только в СИЗО, но даже и под домашний арест.
Он соглашается поговорить с журналистами, возможно, чтобы просто не молчать — по словам Сергея Верлана, в суде он за 60 лет своей жизни оказался впервые.
В понедельник, 14 ноября 2022 года, в школе №197 произошло долгожданное событие — после ремонта открылся бассейн. Во вторник на свое первое занятие по плаванию туда пришли 25 учеников 2 «А» класса, среди них — 8-летняя Фарешта.
— Там как такового занятия не было, это было ознакомление с водой, — рассказал о страшном дне Сергей Верлан — тот самый учитель, который в соответствии со всеми должностными инструкциями должен был отвечать за безопасность учеников. — Им объясняли, как раздеваться, как мыться, какая [должна быть] температура воды, насколько [она должна быть] глубокая... Девочка была 1 метр 30 сантиметров ростом, вода была ей по грудь...
Сергей Верлан — опытный учитель физкультуры и плавания, сейчас идет 28-ой год его фактического педагогического стажа, его первые ученики уже привели в 197-ую школу собственных детей. Но то, что происходит неладное, педагог заметил не сразу.
— Я пошел обходить бассейн, а Фарешта сместилась вправо. [...] Мальчишка нырнул, увидел ее, потом нырнул еще раз, перевернул и поднял на поверхность. Я быстро вытащил ее из бассейна, побежали в медкабинет, делать искусственное дыхание. Она ушла под воду молча, не била руками по воде, не кричала. Может быть, со здоровьем что-то случилось?
До приезда скорой Верлан вместе со школьной медсестрой бассейна — она проходит по делу свидетелем — пытались привести второклассницу в чувство, но это им не удалось.
— Девочка была без сознания. В наших условиях, при нашем оснащении мы ее откачать не могли — да и не у одной школы нет такого технического оснащения, — уверена медсестра Любовь Костюченко, — скорая ехала очень долго, минут 25, мне казалось — бесконечно. Тогда была такая же погода, как сегодня. Накануне все растаяло, на следующий день начался гололед, пробки. Я думаю, поэтому они так долго и не могли приехать.
Пострадавшую девочку доставили в реанимацию детской больницы скорой помощи, но спасти ее не удалось. Короткая доследственная проверка СК закончилась возбуждением уголовного дела.
В ходе первого заседания учитель заявил, что вину признает частично — но в чем именно считает себя виноватым, не объяснил.
«Какой он учитель, решит суд» — мнение директора
В день трагедии и после нее в школе не давали официальных комментариев о трагедии, но, когда начался суд, директор школы №197 Татьяна Смердина все же говорит, правда, не о трагедии в бассейне, а о ее последствиях и о самом Сергее Верлане.
— Как вы считаете, он мог предотвратить эту трагедию?
— Наверное, мог. Но обстоятельства так сложились, что произошла такая беда и для семьи, и для школы.
По словам Татьяны Смердиной, школа оказала семье Фарешты всю поддержку, которую могла, помогали и родители других детей.
Многодетная семья второклассницы — полная, благополучная. Девочка была старшей из трех детей, один из ее младших братьев учится в ее же школе в первом классе, второму — всего три года.
— Помощница была, — говорят о ней учителя.
В суде присутствуют родители погибшего ребенка, папа — в качестве потерпевшего, мама — свидетель, дедушка — для моральной поддержки дочки и зятя. Поговорить с ними не удается, но известно, что прежде с судебной системой они, как и обвиняемый физрук, не сталкивались. После трагедии детский омбудсмен Надежда Болтенко кратко охарактеризовала родителей погибшей второклассницы как полную, благополучную семью.
— Спасибо семье, что они совсем нас не добили, — горько, но без иронии заключает Татьяна Смердина. — Это очень порядочные люди. Что касается Сергея Михайловича, я как человека могу его оценить только с положительной стороны. Как учителя... как его оценивать как учителя, теперь решит суд. Он действительно оказывал помощь, вместе с медсестрой вдвоем, ребенку. До приезда скорой были с ее сотрудниками на телефоне.
«Недисциплинированность, невнимательность и неосмотрительность»: версия следствия
Как следует из обвинительного заключения, которое государственный обвинитель по делу огласила в начале заседания, трагическим стечением обстоятельств следователи СК эту историю не считают.
— Вследствие проявления недисциплинированности, невнимательности и неосмотрительности, Верлан при выполнении своих профессиональных обязанностей, в связи с существенным перевыполнением нормы загрузки бассейна [...], не обеспечил безопасность проведения занятий должным образом, — зачитала гособвинитель текст документа.
В переводе с протокольного языка на русский это означает, что 25 детей — слишком много для маленького школьного бассейна, и уследить за всеми своими учениками Сергей Верлан не мог.
По данным следствия, не умеющая плавать девочка серьезно рисковала, даже находясь на небольшой глубине, а без должного присмотра учителя — и вовсе находилась в смертельной опасности. Дальнейшие события это вроде бы подтвердили. Верлан, по версии СК, не только слишком поздно заметил, что ученица тонет, но и не оказал ребенку всю необходимую помощь. В результате 16 ноября 2022 года 8-летняя девочка умерла в больнице, так и не придя в сознание.
Пока Сергей Верлан работает на прежнем месте, правда физкультуру ведет только в спортзале — занятия в бассейне после смерти второклассницы для него закончились. В случае обвинительного приговора реальный срок в колонии ему почти наверняка не грозит. Но вот работать в школе он не сможет: в учителя людей с судимостью не берут.
В ноябре 2022 года журналисты НГС поговорили с родителями учеников Сергея Верлана. Те рассказали, что он никогда не пускал детей в бассейн без спасательных жилетов.