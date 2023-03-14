«Мальчишка нырнул, увидел ее»: что говорят о смерти второклассницы в школьном бассейне учитель и медсестра

«Ее поднял мальчишка» — рассказ Сергея Верлана

Сергей Верлан ждет начала заседания в коридоре суда, в одиночестве. Максимально возможное наказание по части 2 статьи 109 УК РФ — Причинение смерти по неосторожности в следствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей — 3 года колонии. За подобное человека с безупречной биографией, имеющего постоянное место жительства и легальный источник дохода не отправляют не только в СИЗО, но даже и под домашний арест.

Он соглашается поговорить с журналистами, возможно, чтобы просто не молчать — по словам Сергея Верлана, в суде он за 60 лет своей жизни оказался впервые.