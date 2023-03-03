«Запрещали встречаться»: как школьница подговорила парня убить ее родителей и младшую сестру

В Омской области вынесли приговор двум подросткам — несовершеннолетней девочке и ее парню, убившим семью. Зимой прошлого года эта история прогремела на всю страну. Школьница уговорила своего 17-летнего бойфренда убить ее родителей, а поздно вечером, вернувшись со школьной дискотеки, тихонько открыла ему дверь, уже зная, с какой целью он пришел. Парень расправился с хозяином дома, его супругой и младшей дочерью-инвалидом при помощи штык-ножа.
После этого школьница, организовавшая расправу над своей семьей, побежала к соседям и рассказала легенду — якобы к ним в дом ворвался незнакомец. Девочка уверяла взрослых, что ей чудом удалось спасти себя и своего маленького брата. Полицейские даже составили с ее слов фоторобот убийцы — взрослого мужчины.
Из-за чего девочка захотела расправиться с собственной матерью, отчимом и сестрой? Как подростки пытались замести следы? И, наконец, какое наказание они получили? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.