Скандально известного застройщика доставили в суд — его обвиняют в мошенничестве на 83 миллиона рублей

В Центральный районный суд Новосибирска доставил застройщика Сергея Степанова — сегодня, 3 марта, ему избирают меру пресечения.

Бизнесмена обвинили в мошенничестве на сумму более 83 миллионов рублей при строительстве многоэтажного дома на улице Добролюбова. Максимальное наказание по части 4 статьи 159 УК РФ — Особо крупное мошенничество обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере доходов человека за два года.

