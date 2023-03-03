Скандально известного застройщика доставили в суд — его обвиняют в мошенничестве на 83 миллиона рублей

В Центральный районный суд Новосибирска доставил застройщика Сергея Степанова — сегодня, 3 марта, ему избирают меру пресечения.
Бизнесмена обвинили в мошенничестве на сумму более 83 миллионов рублей при строительстве многоэтажного дома на улице Добролюбова. Максимальное наказание по части 4 статьи 159 УК РФ — Особо крупное мошенничество обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере доходов человека за два года.
По версии следствия, Степанов с привлечением средств дольщиков возводил многоэтажка с дешевыми квартирами, которая изначально должна была стать студенческим общежитием, строилась без необходимых разрешительных документов.
Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества следственный комитет возбудил по результатам прокурорской проверки долгостроя, который с 2016 года не мог возвести ЖСК «НСК-Инвест», председателем которого и являлся Степанов.
— Директор организации введя в заблуждение участников долевого строительства заключил с ними договоры участия в долевом строительстве, не имея разрешительных документов на строительство этого объекта. Срок сдачи объекта истек, однако дом не достроен и не введен в эксплуатацию, — прокомментировали обстоятельства дела в СК. — Заключив договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома, в период с марта 2016 года по настоящее время руководитель организации похитил денежные средства граждан на общую сумму более 84 миллионов рублей.
Ранее НГС писал, что часть здания успели достроить, и хозяева туда даже заселились, но назвать их быт комфортным все равно было нельзя, а некоторые дольщики своих квартир так и не увидели.