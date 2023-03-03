Управляющей компанией, которая якобы завышает цены в Новосибирске, заинтересовался Бастрыкин

Новосибирские следователи начали проверку управляющей компании, которую обвиняют в завышении цен, после поручения председателя СК России Александра Бастрыкина.
— В связи с обращением депутата Законодательного собрания Новосибирской области к руководству СК России о жалобах жителей Ленинского района города Новосибирска на деятельность управляющей компании председатель СК России поручил
В обращении к следователям депутат сообщил, что управляющая компания, по мнению жителей, завышает цены на услуги и нарушает права граждан. Ход и результат проверки в СК поставили на контроль.
Вчера, 2 марта, застройщика Сергея Степанова доставили к следователю в связи с уголовным делом о строительстве дома на улице Добролюбова.