«Мне хотелось сделать неприятно». Как преподавательница техникума убивала мужчин на глазах у десятков людей

— Все начали на нее наседать и говорить: «Маш, ну Маш, подпиши, что ты убила. И мы тебя отпустим». Она сдуру подписала: «Да, это я убила». А ее не отпускают. Она тогда начала спрашивать: «А как вы меня не отпускаете?» Ну как ее после этого кто-то отпустит? Это была такая кутерьма.

Руководитель Дмитрия Миронова подошел к нему со словами: «Выгони всех местных. Полковников, майоров этих. Сейчас приедет адвокат, разобьет тут всё, потому что признание было сделано под давлением».

— Мы с ней тогда сели у окна, еще в конторе местной, — вспоминает бывший следователь. — Я ей говорю: «Маш, ну ты понимаешь, ситуация такая. Я тебе не буду врать, отсюда ты выйдешь очень и очень нескоро. Вот, посмотри на это небо в последний раз». Мы ее забрали в главк (главное управление МВД. — Прим. ред.). Я к ней ходил, родители через меня отдавали ей фрукты, овощи, свитерочки. Мы с ней сидели, болтали.