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Из военного госпиталя пропали вещи на 120 тысяч рублей. Оказалось, их забрал капитан

Александр Захаров использовал служебное положение

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Капитан получил в наказание испытательный срок

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Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор капитану Александру Захарову за присвоение вещей из военного госпиталя.

— Используя служебное положение, Захаров вывез с территории военного госпиталя и присвоил вещевое имущество на общую сумму более 120 тысяч рублей, — сообщили в телеграм-канале 2-го восточного окружного военного суда.

Суд назначил Захарову наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком в 2 года. Также капитан должен полностью возместить причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

Как указано в картотеке на сайте суда, Александра Захарова судили по части 3 статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

На этой неделе огласили приговор младшему сержанту Александру Попову. Он получил условный срок в три года за то, что пугал банк сообщением о намерении устроить взрыв.

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