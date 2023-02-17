Из военного госпиталя пропали вещи на 120 тысяч рублей. Оказалось, их забрал капитан

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор капитану Александру Захарову за присвоение вещей из военного госпиталя.
— Используя служебное положение, Захаров вывез с территории военного госпиталя и присвоил вещевое имущество на общую сумму более 120 тысяч рублей, — сообщили в телеграм-канале 2-го восточного окружного военного суда.
Суд назначил Захарову наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком в 2 года. Также капитан должен полностью возместить причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.
Как указано в картотеке на сайте суда, Александра Захарова судили по части 3 статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
На этой неделе огласили приговор младшему сержанту Александру Попову. Он получил условный срок в три года за то, что пугал банк сообщением о намерении устроить взрыв.