Экс-губернатора Хабаровского края Фургала отправили в колонию на 22 года за организацию убийств

Люберецкий областной суд вынес приговор по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его признали виновным в организации убийств в 2004–2005 годах и назначили 22 года лишения свободы. Напомним, сторона обвинения запрашивала для него 23 года колонии.
Марату Кадырову суд назначил 9 лет и 6 месяцев колонии, Андрею Палею — 17 лет, Андрею Карепову — 21 год. Адвокаты планируют обжаловать приговор.
2 февраля 2023 года присяжные признали Фургала виновным в организации заказных убийств, ответив на 34 вопроса. Во время оглашения экс-губернатор прокричал, что «им должно быть стыдно». Также народный суд счел доказанной вину Андрея Карепова, Андрея Палея и Марата Кадырова. Их снисхождения заслужил только последний. Адвокаты Фургала после оглашения заявили, что в ходе процесса было допущено «значительное количество нарушений».
Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске у собственного дома по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004–2005 годах. В тот же день тогда еще губернатора привезли в Москву для ареста. Помимо Фургала по данному делу задержали еще четверых фигурантов дела. 10 июля Басманный суд Москвы отправил главу Хабаровского края под арест на 2 месяца.
Около двух месяцев СК не выдвигал обвинения против Фургала, однако 2 сентября 2020 года партнер экс-губернатора Николай Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение со следствием. В тот же день СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийств. В итоге против Фургала показания дали все четверо фигурантов.
По словам Мистрюкова, он и Фургал в 2004 году оплатили покушение на бизнесмена Александра Смольского, который был их конкурентом по металлосборочному бизнесу. В 2005 году они заказали убийство бизнесмена Евгения Зори, с которым у Мистрюкова и Фургала был коммерческий конфликт, а позже организовали устранение Олега Булатова, их же сотрудника, из-за подозрений в сотрудничестве с органами.
Сергей Фургал не признал вину. В обвинения не поверили и его сторонники и простые жители края. Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский также осудил задержание своего однопартийца. В Хабаровском крае начались массовые протесты. Более 100 дней жители Хабаровска ежедневно выходили на акции протеста.